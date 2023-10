Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Ottobre 2023

Lo sfogo di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon nelle scorse settimane è stata molto criticata per il progetto che ha fondato, ovvero il corso motivazionale di cui si è discusso a lungo sul web. Lei ha anche replicato alle accuse e le polemiche sono anche arrivate da una persona che tutti pensavano fosse sua amica, ovvero Antonella Fiordelisi. A quanto pare qualcosa si è rotto tra loro e dopo giorni di silenzio la Pelizon ha risposto pubblicamente:

“Scusate ma qui stiamo esagerando. Amo “risolvere” nel privato. Cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana. Noto, nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi”.

Nikita Pelizon, quindi, ha pubblicato un audio che probabilmente ha inviato ad Antonella nel quale si sente: “Quando parti per Pechino? Non partire senza che mi saluti, mi raccomando“.

In seguito l’ex vippona ha anche rivelato di aver dato dei consigli alla Fiordelisi prima della sua partenza per il reality. Ha affermato di aver parlato per ore e ore sul divano dandole a disposizione segreti e trucchi per tentare di vincere.

A questo punto Nikita Pelizon ha pubblicato lo screen di un messaggio in cui si legge: “Stanotte ho visto il tuo commento, non pensavo l’avessi fatto pubblico. Avrei preferito un ‘ciao come stai?’”. Spiegandosi meglio ha affermato che nei momenti di crisi un’amica chiama per sapere come sta l’altra.

Dopo tutto ciò, a quanto pare, Antonella Fiordelisi avrebbe smesso di seguire Nikita. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.