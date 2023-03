NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

Dopo quanto accaduto ieri sera in puntata, Nikita Pelizon spiffera cosa le è stato detto in confessionale su Luca.

Parla Nikita Pelizon

Ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7 a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Nikita Pelizon. La modella infatti ha avuto inizialmente un faccia a faccia con Ivana Mrazova, e in seguito con Luca Onestini, col quale da mesi non ha più rapporti. Tuttavia proprio negli ultimi giorni la Vippona ha raccontato di aver visto nell’ex tronista alcuni atteggiamenti sospetti che le hanno riportato alla mente i bei momenti vissuti insieme. La questione così ieri sera è stata affrontata in puntata, ma per l’ennesima volta tra i due c’è stato uno scontro durante il quale proprio Luca ha ribadito nuovamente di non provare nulla per la modella e di non essere minimamente interessato a lei.

Dopo la diretta però Nikita Pelizon si è sfogata con Antonella Fiordelisi, e nel corso della chiacchierata la Vippona ha spifferato cosa le è stato detto in confessionale su Luca Onestini. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

“Mi hanno detto di stare serena, perché anche se fosse uscita sta cosa, ai sentimenti non si comanda. Io però sapevo che avrebbero pensato male qua in casa. Ormai la cosa si è capita. Nikita è finta, Nikita è costruita, e quindi Nikita fa tutto a seconda del gioco. Ma se avessi voluto fare il gioco chiaramente mi sarei comportata in modo diverso. Avrei adocchiato qualcuno, perché si è capito che qua funziona la roba della ship. Avrei guardato chi poteva starci, avrei fatto i massaggi in modo diverso, mi sarei vestita tutta aderente magari, sarei stata sempre in tiro. Ma non mi sembra di aver fatto queste cose. […] La cosa che mi può far male è che è quasi tutta la casa a pensarla così, non è solo Luca”.

Ma cosa accadrà in questi ultimi giorni tra Nikita Pelizon e Luca Onestini? Tra i due ci sarà un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.