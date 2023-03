NEWS

Andrea Sanna | 10 Marzo 2023

In un’intervista il migliore amico di Maurizio Costanzo è tornato a parlare e si è detto preoccupato per Maria De Filippi

Le parole dell’amico di Maurizio Costanzo

Due settimane sono ormai trascorse dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. A parlare di lui, in un’intervista al settimanale Nuovo, è Giorgio Assumma, migliore amico del conduttore e avvocato.

Oltre a parlare delle ultime ore di vita di Maurizio Costanzo e dell’amicizia che sempre li ha uniti, c’è stato spazio anche per Maria De Filippi, di cui si dice in apprensione. Assumma nella breve intervista, raccolta da Gossip e TV ha dichiarato quanto segue:

“Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.

Maria De Filippi ha deciso di tornare a lavorare sui suoi programmi dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. Un modo come un altro per incanalare il dolore, a seguito di una perdita così importante.

Sempre tra le pagine della rivista l’avvocato ha anche ripercorso le ultime ore di vita di Maurizio Costanzo, facendo sapere che è stato cosciente fino all’ultimo. A riguardo ha rivelato anche un altro retroscena. La figlia Camilla ha invitato l’amato conduttore a recitare con lei l’Ave Maria, ma dopo i primi versi sussurrati, l’ha interrotta, dicendo di non riuscire più a proseguire: “Continua tu a pregare per me”, le ha detto.

Giorgio Assumma, come spiegato anche a Domenica In, quando è stato informato della delicata situazione, poi precipitata, è stato molto vicino a Maurizio Costanzo e alla sua famiglia.

Ripensando infine alla loro amicizia, Assumma ha fatto sapere che quando lui e Maurizio Costanzo si sono conosciuti la pensavano diversamente sulla fede. Lui era tornato alle radici cattoliche a seguito di un periodo di crisi, mentre Costanzo aveva dei dubbi. Nonostante le vedute differenti, però, ci sono sempre stati l’uno per l’altro: “(…) Eppure andammo subito d’accordo e costruimmo un rapporto sincero in cui non avevamo segreti l’uno per l’altro”, ha ricordato con nostalgia.