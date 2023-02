Nikita Pelizon, lo staff fa un appello a Sonia Bruganelli: “Aiutaci tu”

NEWS

Debora Parigi | 15 Febbraio 2023

GF Vip 7

La richiesta dello staff di Nikita Pelizon a Sonia Bruganelli

Una dei vipponi che in questa edizione del GF Vip 7 è finita più volte in nomination è sicuramente Nikita Pelizon. E proprio da diverse settimane è ogni volta al televoto. Come sappiamo, infatti, la modella non va molto d’accordo con vari concorrenti del reality quando per un motivo quando per un altro. E il suo staff più volte ha fatto notare come sia spesso presa di mira all’interno della Casa.

Domani sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 e scopriremo chi sarà il preferito dal pubblico. Anche questa volta Nikita è finita in nomination e insieme a lei ci sono Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Ed è così che oggi lo staff sul profilo Instagram della vippona, ha fatto una richiesta specifica a Sonia Bruganelli.

Coloro che gestiscono il profilo di Nikita Pelizon hanno infatti aperto un box domande per parlare di qualunque cosa riguardasse l’avventura della modella all’interno del reality. E molti fan hanno fatto notare come sia appunto ogni settimana al televoto, rischiando quindi anche di essere eliminata. Altri vipponi, invece, ci finiscono molto di rado anche grazie alle immunità che ricevono.

Ed è così che è arrivato l’appello proprio all’opinionista moglie di Paolo Bonolis. In una storia, lo staff di Nikita ha infatti scritto: “Sonia ti prego, aiutaci tu. Nikita è al televoto da oltre due mesi continui, per una settimana la rendete immune? Vi prego, siamo stanchi”. E in un’altra storia è stato scritto: “Sonia unica speranza”.

Se domani Nikita non risultasse la preferita dal pubblico, Sonia Bruganelli valuterà magari di renderla immune per una volta? I fan lo sperano vivamente. Non ci resta che aspettare l’appuntamento di domani col GF Vip 7 alle ore 21.30 su Canale 5 per scoprire cosa accadrà.