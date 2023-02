NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Il vecchio TikTok di Chiara Ferragni fa il giro del web

Come sappiamo in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Chiara Ferragni e Fedez. La celebre coppia, amatissima dal web, sta facendo discutere per via dell’improvviso allontanamento, a seguito di quanto accaduto durante la finale di Sanremo 2023. Da quel momento infatti l’imprenditrice digitale e il cantante hanno smesso di mostrarsi insieme sui social, e proprio Fedez sembrerebbe essere sparito dalla circolazione. Fin dal primo momento le malelingue hanno così parlato di presunta crisi tra Chiara e Federico, che tuttavia al momento pare sia stata scongiurata. Ieri sera infatti i Ferragnez sono stati beccati insieme per le vie di Milano, segno che dunque tutto starebbe procedendo a meraviglia tra i due.

Nel mentre nelle ultime ore sui social sta girando un vecchio TikTok della Ferragni, che non è passato inosservato. Il filmato risale allo scorso dicembre, quando l’imprenditrice digitale stava giocando con un filtro della piattaforma, che svelava cosa sarebbe accaduto nel nuovo anno. Come risultato alla Ferragni era uscito “nel 2023 sarai single”, e naturalmente all’epoca il gioco aveva fatto divertire non solo l’influencer stessa, ma anche tutto il web.

Adesso che però si è parlato di presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, il TikTok dell’imprenditrice è tornato a fare il giro del web, e non è mancata la preoccupazione dei fan. Nonostante in molti si stiano chiedendo ancora cosa stia accadendo e perché i Ferragnez non rompano il silenzio, sembrerebbe che non ci sia da temere. Chiara e Federico infatti sono ancora insieme, più felici e innamorati che mai.

A breve nel mentre su Prime Video uscirà la seconda stagione della loro serie, che senza dubbio non deluderà le aspettative. I nuovi attesi episodi racconteranno gli ultimi mesi di vita della coppia, e come al solito non mancheranno tante emozioni.