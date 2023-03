NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

GF Vip 7

Arrivano urla per Nikita Pelizon

Nonostante manchino pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 7, in casa non si placano le tensioni. In particolare ormai Nikita Pelizon sembrerebbe essere sola contro tutti, dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Gran parte dei Vipponi infatti non nasconde il fatto di non avere simpatia per la modella, e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto storcere il naso ai più. Nella giornata di ieri infatti alcuni fan di Nikita si sono recati fuori le mura della casa per urlarle frasi di incoraggiamento. Inizialmente tuttavia la Pelizon, trovandosi all’interno del loft, non ha sentito i messaggi dei suoi seguaci, che sono rimasti per tutto il giorno all’esterno dell’appartamento di Cinecittà. Ieri sera così è arrivata la reazione infastidita di Edoardo Tavassi. Il Vippone rivolgendosi a Nikita, che nel mentre ha scoperto della presenza dei suoi fan fuori dalla casa, ha affermato:

“Dici alla tua fan che se ne andasse a casa che è da stamattina che sta urlando. Sta dormendo in tenda qua fuori questa. Dille di andare a riposare e di andare a dormire”.

Tavassi: -“Di alla tua fan che se ne andasse a casa che è da stamattina”

Nikita: -“A me fa strano piacere che sia una donna”

Tavassi: -“Ma mandala a dormì” Però quando urlano per la sua ciurma va bene? Tavassi sei IMBARAZZANTE#gfvip #nikiters pic.twitter.com/VdCHF1omgm — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 25, 2023

Poco dopo però Nikita Pelizon si è sfogata con Milena Miconi, e ha così affermato: “Mi ha detto di mandarli via. Come non mando via i vostri perché devo mandare via i miei? Che poi li hanno sentiti da stamattina, io li ho sentiti adesso”.

Nikita: -“Mandali via, come non mando via i vostri perché devo mandare via i miei? Che poi li hanno sentiti da stamattina, io li ho sentiti adesso” LA FATA ENDED TAVASSI 🔥#gfvip #nikiters pic.twitter.com/O14cVFaAw0 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 25, 2023

Nel mentre i fan stanno continuando a supportare e a sostenere Nikita, che senza dubbio è una delle Vippone più amate del Grande Fratello Vip 7. In questi giorni però come sappiamo la modella è al televoto e domani sera, nel corso della diretta, potrebbe essere eletta quarta finalista, oppure potrebbe venire eliminata definitivamente. Ma quale sarà il suo destino? Non resta che attendere per scoprirlo.