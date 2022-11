NEWS

Nicolò Figini | 14 Novembre 2022

GF Vip 7

La Casa ancora contro Nikita Pelizon

Era un po’ di tempo che i vipponi della Casa non si schieravano insieme contro Nikita Pelizon. In queste ore è tornato ad accadere. Nella giornata di oggi Wilma Goich ha espresso una sorta di infatuazione verso Daniele Dal Moro. Lei e il ragazzo, come racconta la concorrente, hanno detto che se lei avesse vent’anni di meno potrebbe nascere del tenero tra loro. Poi ha continuato:

“Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo. Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. […] Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Fuori in 20 anni non ho mai trovato una cosa così. […] Io però devo mettere le barriere per non farmi male devo farlo. Sono pronta a qualsiasi cosa non mi limito. Diciamo che nel mio muro metto un cancelletto per entrare. Non ci resterò male se non accadrà nulla, se poi arriva qualcosa benissimo“.

Per tale ragione Wilma si è mostrata gelosa nel momento in cui Nikita si è messa a fare i grattini in testa a Daniele. Lo ha fatto presente a Giaele: “Ora devo capire la novità. Quella si è messa a fare i grattini a Daniele da ieri“. In seguito si è riunita con Antonino Spinalbese e la nuova aggiunta Sarah Altobello. L’ex di Belen Rodriguez dice: “[…] il giorno dopo, non so cosa abbia detto lei, eravamo qua e c’erano tutti. Mi sono girato come un pazzo. Le ho detto ‘Ma pensi che sono stupido? Dimmi. Se facessi il tuo gioco, quando tua mamma scriveva quei post, io potevo infierire e non l’ho fatto. Questa è la differenza tra me e te’. Le persone alla fine si scoprono da sole“.

ripartono contro Nikita che non fa niente di male.

antonino il belèno con la storia della madre di lei non perde occasione per incendiare wilma come fatto con elenoire, c40 etc.

Per wilma Nikita va da daniele per provocare lei

sarah incommentabile #gfvippic.twitter.com/IISybNTNvt — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 14, 2022

Wilma a questo punto ha replicato che Nikita Pelizon sicuramente pensa che tutti sono scemi lì dentro. E Sarah si è ritrovata d’accordo. Poi la Goich ha ripreso il discorso di Daniele: “No, ma poi una che si mette a fare i grattini in testa… Lui si è messa vicino a lui e poi si è messa a guardarmi così. Sai come mi passa sopra? Lei deve stare attenta perché la schiaccio. Ora vado da lui e gli dico che mi viene da vomitare“. Come si concluderà questa storia? QUI per il video.