Nicolò Figini | 14 Novembre 2022

Pamela Prati ha il Coronavirus

Un altro nome si aggiunge alla lista dei vipponi del GF Vip 7 che hanno il Coronavirus. Si tratta di Pamela Prati. In questi ultimi giorni i concorrenti dentro la Casa hanno scoperto di avere il Covid. Non sappiamo ancora come questo sia potuto accadere ma alcuni di loro hanno iniziato a sentirsi male. Per sicurezza, quindi, la Prati che era stata eliminata da appena due giorni ha deciso di fare un tampone. La prima volta è risultato negativo. Per sicurezza, però, ne ha fatto un altro e questo ha avuto esito positivo.

Ecco che cosa ha scritto sui suoi canali social:

“Cari Amici, Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie“.

Pamela Prati, quindi, come da lei annunciato non sarà in studio questa sera, lunedì 14 novembre 2022, in diretta. Il problema si pone, tuttavia, nel momento in cui la showgirl nella precedente puntata ha dato un bacio ad Alfonso Signorini, Marco Bellavia e Sonia Bruganelli. Al momento non ci son stati comunicati ufficiali da parte di Mediaset. Di conseguenza possiamo pensare che nessuno sia stato contagiato.

Avremo sicuramente maggiori informazioni questa sera. Presto avremo notizie sui concorrenti risultati positivi nei giorni precedenti e sulle condizioni di salute di quelli ancora rimasti in gioco. Non appena avremo ulteriori aggiornamenti vi terremo informati. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.