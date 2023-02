NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Febbraio 2023

Lo sfogo di Noemi Bocchi

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Noemi Bocchi. La nuova compagna di Francesco Totti infatti per la prima volta, con un lunghissimo post pubblicato sui social, ha parlato della sua malattia, rivelando di soffrire di diastasi addominale. Si tratta di una patologia spesso sottovalutata, che in genere colpisce le donne dopo il parto. Nella maggior parte dei casi la malattia si risolve spontaneamente, tuttavia in alcune circostanze risulta indispensabile l’intervento del chirurgo. Noemi così inizia il suo lungo sfogo affermando:

“C’è un tempo per ogni cosa…uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi. Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli “scomodi” fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi”.

E ancora Noemi Bocchi parlando della sua malattia aggiunge:

“Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: Hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: Soffro di Diastasi Addominale. Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto: Donne che si sostengono per superare un malessere non capito né dalle famiglie, né dalla società. Grazie a loro ho deciso il percorso da intraprendere e con chi. [….] Se le donne da sole sono pura forza, insieme sono uragani”.

Il lungo post di Noemi Bocchi ha toccato il cuore di migliaia di utenti, e a non passare inosservato è stato il commento di Francesco Totti. L’ex Capitano della Roma ha infatti dolcemente affermato: “Ed io ti sarò vicino”.