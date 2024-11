È una delle voci più amate della musica italiana, Noemi. Ma siete sicuri di sapere tutto di lei? Ecco alcune news e informazioni: dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata, la carriera e dove poterla seguire su Instagram e social.

Chi è Noemi

Nome e Cognome: Veronica Scopelliti (nome d’arte Noemi)

Data di nascita: 25 gennaio 1982

Luogo di Nascita: Roma

Età: 42 anni

Altezza: 1 metro e 66 centimetri

Peso: 56 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: cantautrice, musicista e sceneggiatrice

Marito: Noemi è sposata con Gabriele Greco

Figli: Veronica non ha figli

Tatuaggi: Noemi non ha tatuaggi visibili nel suo corpo

Profilo Instagram: @noemiofficial

Noemi età, altezza e biografia

Ecco alcune informazioni circa la biografia di Noemi. Il vero nome della cantante è Veronica Scopelliti. L’artista è nata a nasce a Roma il 25 gennaio del 1982, la sua età quindi è di 42 anni. Non tutti sanno ma è di origini calabresi.

Chi è il padre di Noemi? Grazie a una ricerca sul web sappiamo che si chiama Armando Scopelliti, è un musicista. Grazie a lui la cantante ha coltivato fin da piccola l’amore per la musica e il pianoforte. A soli 7 anni ha preso le prime lezioni e ha approfondito dagli 11 lo studio della chitarra. Nonostante sia tanto amante della musica, Noemi non dimentica di conseguire gli studi.

Nel 2001 dopo aver conseguito il diploma con voti altissimi presso il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, a deciso di intraprendere il corso di laurea del DAMS della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre. La Laurea è arrivata nel 2004, per proseguire poi gli studi al corso di laurea magistrale, arrivando ad ottenere come voto finale 110 e lode in Regia televisiva e cinematografica nel 2006.

Come dicevamo lo studio l’ha unito alla passione per la musica e per tale ragione ha iniziato a lavorare come corista di uno spettacolo di Gabriele Cirilli, Donna Gabriella e i suoi figli. Ma avrebbe immaginato, però, di diventare una cantante così affermata!

Vita privata: Noemi è sposata?

Cosa conosciamo della vita privata di Noemi? La cantante ci tiene molto a mantenere il riserbo e difficilmente escono informazioni che la riguardano.

Chi ha sposato Noemi? Tra le poche cose che sappiamo l’artista è sposata con il musicista Gabriele Greco. Il loro matrimonio si è celebrato nel 2018 a Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. La loro storia è nata ancor prima che lui entrasse a far parte della band. La coppia vive a Londra, a West London precisamente. Ad oggi non hanno figli, ma Veronica ha da sempre manifestato un forte desiderio di maternità.

Ma non solo. In tanti hanno notato come Noemi negli ultimi anni sia dimagrita. A TV Sorrisi e Canzoni è stata lei stessa a spiegare com’è avvenuto questo lungo processo e cosa l’ha spinta a fare ciò:

“Sono dimagrita e mi sono ritrovata dopo un periodo lungo e difficile di riflessione. Ho tagliato il filo che mi legava al passato per ridefinire me stessa e chi volevo essere, sia a livello umano che musicale”.

Ha rivelato Noemi. Intanto ecco dove seguirla sui social..

Dove seguire Noemi: Instagram e social

È possibile seguire Noemi sui social e come si chiama su Instagram? La risposta è sì. La cantante è presente su tutte le piattaforma, da Instagram (con il nome @noemiofficial) a Facebook e Twitter, dove ama raccontare tutto di sé.

Sono presenti tantissime foto tra selfie, scatti di shooting e momenti di vita privata in compagnia di colleghi, amici o familiari, anche se cerca sempre di preservare quanto più possibile tutto ciò che riguarda il suo mondo lontano dai riflettori.

La carriera di Noemi

Qual è stata la svolta della carriera di Noemi? L’anno di riferimento è il 2008 quando è arrivata l’occasione di X Factor, la seconda edizione. Ma facciamo un passo indietro e riavvolgiamo il nastro ripercorrendo i punti salienti del suo percorso musicale, per una delle voci più belle e interessanti italiane.

Nel 2003 ha partecipato insieme a sua sorella Arianna al videoclip di Pier Cortese, Dimmi come passi le notti, dove sono presenti anche altri volti noti. A seguire nel 2007 l’occasione di Sanremolab. Dopo l’ammissione tra i dodici finalisti, non riesce a rientrare tra i partecipanti di Festival di Sanremo 2008.

Noemi a X Factor

Chiusa una porta si apre un portone. Questo perché Noemi ha partecipato alla seconda edizione di X Factor Italia, capitanata da Morgan. Anche se non è arrivata alla vittoria, ha comunque avuto la possibilità di conquistare il cuore del pubblico con il suo immenso talento.

Negli anni ha collaborato con grandi artisti della musica italiana: da Irene Grandi a Zucchero e non solo. Tra le canzoni più amate della sua carriera come dimenticare il duetto con Fiorella Mannoia ne L’amore si odia.

Poi la collaborazione con Vasco Rossi, che firma il successo di Vuoto a perdere, colonna sonora del film Femmine contro maschi, questo le ha regalato la candidatura ai Nastri d’argento. Tra i tanti momenti salienti della sua carriera la collaborazione con la Disney.

The Voice Of Italy

Poi si passa al 2013 quando ha vestito i panni di giudice di The Voice of Italy per ben 3 stagioni. Qui ha potuto mettere in mostra le sue doti di coach e ha dispensato consigli ai giovani talenti.

L’anno successivo sono continuate le collaborazioni musicali con Fedez o Emma e non solo, per proseguire con il progetto che l’ha vista accanto a Tommaso Paradiso nel 2017 nel singolo Autunno.

Per festeggiare i 10 anni di carriera nel 2018 ha pubblicato l’album Luna, alla quale segue un bellissimo tour. A seguire nel 2019 è stata giudice di Sanremo Young.

Vista l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, la cantante Noemi ha voluto collaborare insieme ad altri 50 artisti nella realizzazione del progetto Italian AllStars 4 life. Tutti insieme hanno inciso il brano Ma il cielo è sempre più blu, per poi devolverne l’intero incasso alle persone più colpite dalla pandemia da COVID-19. Nel 2021 per lei ritorna Sanremo!

Sanremo 2021

Grande ritorno per Noemi sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2021, dopo varie partecipazioni in passato. Amadeus l’ha voluta fortemente e lei si è detta pronta a sorprendere tutti con un brano che rispecchia a pieno la sua personalità. Ecco come ha parlato a TV Sorrisi e Canzoni prima del debutto al Festival:

“Mi fa sempre un po’ paura l’Ariston, soprattutto la scalinata: per non cadere cammino piano e arrivo in ritardo, ma è un’emozione bellissima. Guai se non la provassi. Poi davanti a microfono faccio un sospirone e parto”.

Per la serata dedicata alle cover Veronica Scopelliti si è cimentata in “Prima di andare via” di Neffa ed è stato proprio lui ad accompagnarla come super ospite. Per tutte le serate la cantante ha indossato abiti italiani, firmati Dolce & Gabbana.

Noemi ha emozionato tutti con la nuova canzone di Sanremo 2021, dal titolo Glicine. Sebbene non sia riuscita a trionfare ha comunque colpito il pubblico. Oltretutto il brano ha anticipato l’album Metamorfosi, uscito il 5 marzo 2021.

Sempre nello stesso anno è stata protagonista del Concertone del 1 maggio e ha inciso il pezzo per la Disney, Un nuovo inizio, colonna sonora della campagna Noi principesse sempre. A seguire nel corso della stessa estate ha anche ottenuto un successo clamoroso con il tormentone Makumba, in duetto con Carl Brave. Successivamente ha pubblicato il singolo Guardare giù e non sono mancati altri impegni musicali.

Noemi a Sanremo 2022

Dopo un’estate ricca di soddisfazione grazie a Makumba, Noemi ci riprova presentando un nuovo brano a Sanremo 2022 dal titolo, Ti amo non lo so dire. La manifestazione, condotta ancora una volta da Amadeus, godrà anche del suo talento.

Lei a TV Sorrisi e Canzoni si è detta felicissima di poter tornare sul palco dell’Ariston:

“Sono onorata e felice perché posso raccontarmi ancora, attraverso un bellissimo pezzo. (…) È la colonna sonora perfetta per una corsa sulla spiaggia. Bello ascoltare questa canzone anche in un parco mentre si corre, se vi piace running e allenarvi, potrebbe darvi una bella carica”.

I Big a Sanremo 2022

In totale sono 25 i Big che si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo 2022 dal 1° al 5 febbraio.

Il percorso di Noemi a Sanremo 2022

Dal 1° al 5 febbraio anche Noemi avrà modo di far conoscere il brano al Festival di Sanremo 2022. Di seguito vediamo il suo percorso nella kermesse:

1° serata: Per la prima serata del Festival Noemi è la terza ad esibirsi con la sua canzone Ti amo non lo so dire. La cantante si è piazzata sesta nella classifica parziale.

2° serata: Noemi è 12° nella classifica provvisoria di Sanremo 2022.

3° serata: L’artista torna sul palco dell’Ariston per la terza serata e si classifica 15esima nella provvisoria.

4° serata: “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin è il brano scelto da Noemi per la serata dedicata alle cover. 15esima posizione per lei in classifica.

5° serata: Noemi è arrivata quindicesima.