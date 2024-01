“Non arrivano più aerei a Beatrice” per Paolo (ma non sa che ne sono in arrivo almeno 4)

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2024

Grande Fratello

Durante una chiacchierata Paolo Masella ha dichiarato che per Beatrice e Vittorio non arrivano più aerei. I fan fanno sapere ce ne saranno diversi in arrivo

Al Grande Fratello Paolo Masella ha dichiarato che secondo lui non arrivano più aerei per Beatrice e Vittorio. Greta ha aggiunto che anche quelli singoli sembrano scarseggiare. I fan però hanno risposto spiegando che ne sono in arrivo almeno 4!

La convinzione di Paolo Masella

In questi anni di Grande Fratello una cosa non è mai cambiata. Una vera e propria tradizione ormai: i messaggi aerei! Spesso questi sono un motivo di forza per i concorrenti in gioco, ma anche motivo di riflessione. Paolo Masella e i suoi compagni d’avventura lo sanno molto bene e proprio di questo ne hanno parlato in giardino.

Seduto in chiacchiera il macellaio si è ritrovato a conversare con Greta Rossetti, Letizia Petris e Perla Vatiero. Durante il chiacchiericcio a bassa voce Paolo Masella ha fatto notare all’ex tentatrice di Temptation Island che, da quando si trova nella Casa, qualcosa sembra essere cambiato. A detta sua infatti Beatrice Luzzi non avrebbe più ricevuto aerei insieme a Vittorio Menozzi. Ma non solo, perché sempre secondo il romano Beatrice avrebbe rosicato quando sopra la Casa è volato un messaggio per Greta e Vittorio.

Andando a recuperare però lo “storico” degli aerei dedicati ai cosiddetti “Vittuzzi” (Vittorio + Luzzi per intenderci) sul sito del Grande Fratello ne risultano almeno quattro dal 6 dicembre a oggi. Quindi dopo l’arrivo di Greta Rossetti.

Un dettaglio che Paolo Masella evidentemente non ricordava, tant’è che ha detto: “Da quando sei arrivata tu non sono più passati aerei Vittuzzi e lei queste cose le nota. Quando hanno fatto l’aereo con te, lei (Beatrice ndr) ha rosicato, perché lei lo sa. Prima li aveva con Giuseppe, ora con Vittorio…. Perché due gruppi di fan sono più forti di uno…”

Greta Rossetti dopo aver ascoltato le osservazioni fatte da Paolo Masella ha fatto una appunto: “Ma se noti l’altro ieri a lei niente in generale”, spiegando poi di averne notati molti “doppi”, ovvero di coppia.

P: da quando sei arrivata tu non sono più passati aerei Vittuzzi e lei queste cose le nota. Quando hanno fatto l’aereo con te, lei (Bea)ha rosicato

G: ma se noti l’altro ieri a lei niente in generale



VABBÈ SI COMMENTANO DA SOLI #grandefratello pic.twitter.com/hZZMukyGOu — M_art (@leo_Mmarti) January 26, 2024

I fan all’ascolto però hanno ripreso questo momento di conversazione in giardino tra Paolo Masella e le sue compagne. Alcuni di loro hanno fatto sapere tramite social che, in realtà, le cose starebbero diversamente. La raccolta infatti pare sia quasi terminata. Molto presto, si presume la prossima settimana, volerà un aereo (il quinto) dedicato proprio a Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi.

Ma non solo. Perché sempre per rispondere a Paolo Masella, i fan di Beatrice hanno informato che nei prossimi giorni pare siano previsti nuovi aerei, secondo quanto si apprende su X.