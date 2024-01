Alessia Marcuzzi scopre in diretta che co-condurrà viva Rai 2 a Sanremo con Fiorello: la reazione

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2024

Alessia Marcuzzi Viva Rai 2

Viva Rai 2 durante la settimana del Festival andrà in onda direttamente da Sanremo. Fiorello alla conduzione però non sarà da solo! Accanto a lui infatti ci vedremo Alessia Marcuzzi. E pensate: la cosa più divertente è che lei l’ha scoperto esattamente come i telespettatori da casa. La sua reazione sui social.

Alessia Marcuzzi con Fiorello a Viva Rai 2

Con Fiorello le sorprese non finiscono mai! Ieri in onda al TG2 Post, ospite della conduttrice Manuela Moreno, lo showman ha fatto un annuncio importantissimo! Il presentatore ha informato infatti che durante la settimana di Sanremo (dopo il Festival) nello studio glass presente davanti al Teatro Ariston non sarà da solo! Accanto a lui ad accompagnarlo come co-conduttrice ci sarà Alessia Marcuzzi:

“Anche noi avremo una ‘co-co’, una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv…“. Così l’imprevedibile Fiorello ha sorpreso tutti, persino la stessa conduttrice che mai si sarebbe aspettata una cosa del genere.

Come ha reagito Alessia Marcuzzi? La sua replica è stata davvero molto divertente. In serata la presentatrice di Boomerissima ha registrato un video, caricato poi come post sui suoi social, in cui ha esordito con un “Fiorello è pazzo, completamente pazzo”. Nel suo breve discorso la Marcuzzi ha raccontato che stava facendo quattro passi con il suo cane Brownie, quando a un certo punto il suo telefono ha iniziato a suonare all’impazzata.

La reazione della Marcuzzi

Prima i suoi genitori, poi amici, le hanno chiesto se stesse o meno guardando il TG2 Post perché Fiorello ha fatto un annuncio importante: lei sarà la co-conduttrice di Viva Rai 2 e Viva Sanremo! Sbalordita Alessia Marcuzzi ha commentato:

“Non ci posso credere. Lui non mi ha avvisato, ho avuto la sorpresa tramite le telefonate. Non ero davanti alla tv, non ho visto. Mia madre e mio padre mi hanno anche detto che la richiesta è arrivata in diretta”, ha detto mentre continuava a saltellare euforica.

Emozionata per questo gesto da parte del collega, Alessia Marcuzzi rivolgendosi proprio a lui ha aggiunto: “Ti voglio comunicare, caro Fiorello, che non ho impegni, sono libera in quel periodo ma se anche li avessi avuti avrei detto di sì”.

Dunque ora è ufficiale: Alessia Marcuzzi è la co-conduttrice di Viva Rai 2 e Viva Sanremo e sarà accanto a Fiorello durante la settimana dedicata alla manifestazione canora. I più nostalgici hanno immediatamente pensato alla loro conduzione storica al Festivalbar… come biasimarli!