Chiara Ferragni stronca la canzone di Fedez e i presunti flirt: “Disagio, tutto orrendo”

Andrea Sanna | 6 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

Secondo quanto si vocifera Chiara Ferragni non avrebbe affatto gradito la nuova canzone di Fedez in duetto con Emis Killa. L’imprenditrice digitale, mediante alcune confidenze, avrebbe anche commentato i presunti flirt del suo ex: “Disagio, tutto orrendo”.

Sembrerebbe che Chiara Ferragni di recente si stia lasciando andare ad alcune confidenze riguardo la sua storia ormai naufragata con Fedez. A rivelarlo è stata Deianira Marzano alcune settimane fa. In chiacchiera con l’imprenditrice digitale pare abbia appreso che non ci siano margini per un ritorno di fiamma, nonostante i rumor.

Chiara Ferragni in quel frangente ha dichiarato infatti di sentirsi serena e tranquilla. Sempre l’esperta di gossip ha raccontato di aver avuto modo di parlare con lei anche di altri argomenti, sempre legati all’accaduto così come al caso Fedez – Cristiano Iovino.

A Radio Marte nel programma Gente di Marte, Deianira Marzano ha parlato di Chiara Ferragni insieme a Gabriele Parpiglia e ha confidato di aver potuto scambiare delle parole con lei. Secondo la fonte pare che l’imprenditrice digitale abbia fatto dei commenti su Sexy Shop, canzone di Fedez in duetto con Emis Killa, dove ci sarebbero dei riferimenti al matrimonio interrotto (anche se Federico ha smentito)

La Marzano ha fatto sapere di averla sentita e di avere un’esclusiva a riguardo: “’Che disagio quella cosa che ha fatto il tuo ex con Iovino’. Si parlavo di quello che è successo e del fatto che forse si sono accordati. Comunque lei mi ha risposto: ‘Ma anche la canzone che disagio'”.

Questo sarebbe stato dunque il pensiero da parte di Chiara Ferragni. Pare però che la conversazione si sia spostata anche su altri temi, come assicurato da Deianira Marzano.

E, infatti, non è finita qui. Perché secondo la versione di Deianira ci sarebbe stato un commento anche sui presunti flirt di Fedez emersi in queste settimane (Garance Authié e Violeta Toloba). Qual è stato il commento di Chiara Ferragni? Nel momento in cui le è stata posta questa domanda pare che lei abbia replicato:

“’Per me è tutto orrendo, ma che sia felice lui, guarda, l’importante è quello’. Io leggo i messaggi per come mi sono arrivati, questo ha detto”, ha concluso la Marzano. La presa di posizione di Chiara Ferragni dunque sarebbe netta, anche se non sarebbe arrivata una reazione pubblica, a parte le frecciatine lanciate in queste settimane.