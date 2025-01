Nuova importante eliminazione questa sera al Grande Fratello. Uno tra Helena Prestes, Luca Calvani, Tommaso Franchi, Ilaria Galassi e Shaila Gatta lascerà definitivamente la casa. Nell’attesa però scopriamo cosa ci dicono i sondaggi.

Chi lascerà il Grande Fratello?

Tutto è pronto per la nuova diretta del Grande Fratello, che andrà in onda questa sera su Canale 5. Dopo il caos della scorsa settimana, anche stavolta ad attendere il pubblico ci sarà una puntata di fuoco, dove senza dubbio verranno affrontate le conseguenze di quanto accaduto. Ma non solo.

Nel corso della serata infatti ci sarà una nuova importante eliminazione e un altro concorrente dunque lascerà definitivamente la casa. A scontrarsi al televoto ci sono 5 gieffini: Helena Prestes, Luca Calvani, Tommaso Franchi, Ilaria Galassi e Shaila Gatta. Ma cosa accadrà e chi dovrà abbandonare una volta per tutti il reality show?

In attesa di scoprirlo, in questi giorni abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste eliminare. Ma quali sono state le preferenze dei nostri lettori? Andiamo subito a scoprirlo. A risultare la più votata e dunque a rischio eliminazione è Shaila, che ottiene il 58% dei voti. A seguire troviamo Helena con il 25%, Ilaria con il 13%, Tommaso con il 3% e infine Luca, risultato il meno votato con il 2%.

Stando all’esito dei sondaggi dunque potrebbe essere proprio Shaila Gatta la nuova eliminata del Grande Fratello. Tuttavia vi ricordiamo come sempre che al momento il televoto ufficiale è ancora aperto e verrà chiuso solo durante la diretta di questa sera. Nelle prossime ore di conseguenza sarà ancora possibile votare il proprio concorrente preferito e tutto potrebbe ancora cambiare.

Ma chi sarà dunque a dover lasciare la casa? Lo scopriremo solo stasera. Appuntamento su Canale 5, come sempre alle 21:30.