Il cinema italiano omaggia Novella 2000! Il nostro settimanale è infatti citato nel nuovo film di Edoardo Leo, Lasciarsi un giorno a Roma.

In un brillante duetto tra Stefano Fresi e Claudia Gerini, due dei protagonisti della pellicola, il personaggio interpretato da Fresi dice:

“Un conto era andare in sezione a vedere C’eravamo tanto amati, mangiare la porchetta, discutere di quale società avremmo lasciato ai nostri figli. E un altro è vivere in un’assenza perenne, in cui il mio momento di gloria è la copertina di Novella 2000 perché casco in bici”.