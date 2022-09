1 Parla Nunzio Stancampiano

Nelle ultime settimane si è a lungo parlato di Nunzio Stancampiano e di Cosmary Fasanelli. I ballerini di Amici 21 sono stati infatti avvistati spesso insieme e a quel punto i più hanno ipotizzato che tra i due fosse iniziata una relazione. Tuttavia i diretti interessati hanno preferito non esporsi, almeno fino a questo momento. In queste ore infatti Nunzio è stato ospite del format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini e per la prima volta ha rotto il silenzio sulla storia con Cosmary. Queste le dichiarazioni di Stancampiano, gentilmente riportate da Isa&Chia:

“Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo. Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattuto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa”.

Ma non solo. Successivamente Nunzio Stancampiano ha anche parlato di Alessandra Celentano, spendendo bellissime parole per la maestra, nonostante tutte le critiche ricevute:

“Mi sono tanto divertito con la Celentano. Io non posso dire cattiverie perché io le voglio veramente bene. La gente pensa io lo dica tanto per, ma è la verità. Lei è quella forse che mi ha dato più di tutti, mi ha dato tanto. Io sono uno che se non mi dai stimoli, non riesce a dare il meglio di sé. Quindi lei quando mi diceva quelle cose, mi metteva pressione, io ci andavo pazzo. E quindi per amore non dargliela vinta, di andarle contro, lottavo. Però è una grande donna, una grande professionista”.

Successivamente Nunzio Stancampiano ha anche parlato del rapporto con Raimondo Todaro e con Maria De Filippi. Andiamo a leggere le sue parole.