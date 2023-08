Sonia Bruganelli pubblica una foto in cui bacia sulle labbra un altro uomo (ma non è come sembra)

NEWS

Debora Parigi | 8 Agosto 2023

Le notizie sulla vita sentimentale di Sonia Bruganelli

Arrivano voci di un nuovo amore per Sonia Bruganelli con tanto di foto. A pubblicare tutto è il settimanale Vero che ha immortalato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip mentre dà un bacio a un uomo misterioso. Ma il magazine fa anche notare che il tutto è avvenuto di fronte all’ex marito Paolo Bonolis.

La verità però è un’altra e anche la foto di per sé mostra che il bacio è scherzoso, visto che non è neanche dato proprio sulle labbra, ma sotto al naso e sul mento. Ma nel caso qualcuno avesse ancora dei dubbi sul fatto che abbia trovato un nuovo fidanzato, a fare totalmente chiarezza è stata proprio Sonia. Col suo solito modo molto ironico, la Bruganelli ha pubblicato quesa foto nelle sue storie Instagram e poi ha scritto: “Auguri nuovo uomo della mia vita”, taggando la persona in questione.

A tal proposito, lui è Giuseppe Scagliola ed è uno degli autori di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis di cui anche Sonia Bruganelli è autrice. Ma non solo, aprendo il profilo Instagram di Giuseppe Scagliola, l’ultima foto pubblicata (quindi la prima che vediamo) è delle sue nozze avvenute di recente, cioè il 10 giugno di quest’anno. Insomma, ma quale nuovo amore? Questo è un bel rapporto di amicizia fatto anche di momenti scherzosi e divertenti. Tra l’altro, pare che la foto venisse proprio dalla cena di chiusura delle riprese dell’ultima edizione di Ciao Darwin.

Di recente il nome della Bruganelli è stato avvicinato a quello del programma Ballando con le stelle. Si vocifera, infatti, che possa essere una delle concorrenti della prossima edizione. È davvero così? Uscita l’idiscrezione, lei aveva subito replicato: “Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare”. Qualcuno, però, crede che magari possa finire in giuria. E chi può dirlo che non sarà davvero così?