1 Le scarpe di Nunzio Stancampiano

Uno degli allievi più amati e seguiti di Amici 21 è stato senza ombra di dubbio Nunzio Stancampiano. Il ballerino, che come sappiamo all’interno del talent show si è più volte scontrato con Alessandra Celentano, dopo la fine del programma ha ottenuto un successo incredibile, e ancora oggi sono in molti a sostenerlo e a supportarlo. Anche sul web Nunzio è diventato una star, e tornato a casa sua in Sicilia è stato anche ricevuto dal sindaco della sua città, che gli ha consegnato una targa. Stancampiano nel mentre è anche tornato sui social, dove ha avuto modo di ringraziare coloro che hanno creduto in lui. Queste le sue dichiarazioni:

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto… in primis Amici che mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino. Ringrazio colui che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto Raimondo Todaro. Sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso. […] Ringrazio i miei compagni di avventura, grazie per avermi fatto sentire a casa. Un pensiero affettuoso alla maestra Alessandra Celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti. Un “GRAZIE” speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene”.

In queste ore intanto è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan del ballerino. Nunzio Stancampiano infatti ha lanciato le sue scarpe personalizzate, in collaborazione con Nike. La linea prende il nome di NS10, e sta già facendo discutere il web. Ma quanto costano le scarpe di Nunzio e dove è possibile acquistarle? Le sneakers hanno un prezzo di €249,90 e si possono comprare sul sito ufficiale.

