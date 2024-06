Sophie Codegoni beccata insieme ad Aron Piper di Elite, arriva la reazione di Alessandro Basciano

Gossip

Nicolò Figini | 18 Giugno 2024

Alessandro Basciano Sophie Codegoni

In queste ore si è diffuso a macchia d’olio un gossip su Sophie Codegoni e Aron Piper. Ma come ha reagito Alessandro Basciano alle voci di corridoio? Ecco tutto quello che sappiamo.

La reazione di Alessandro Basciano

Un paio di sere fa Deianira Marzano ha ricevuto sul proprio profilo Instagram delle fotografie che ritraevano Sophe Codegoni insieme a un attore di Elite, ovvero Aron Piper. Tutti hanno cominciato a chiedersi quale potrebbe essere stata la reazione di Alessandro Basciano, ma prima di arrivarci ripercorriamo brevemente ciò che è accaduto:

“Ieri sera all’evento in Montenapoleone sono arrivati insieme Sophie e Aron Piper, quello di Elite. Erano molto affiatati e poi sono andati via mano nella mano. Sono riuscita a fare solo queste foto perché avevo paura mi vedessero”.

A questo punto il web si è allarmato perché tutti erano convinti che, pur non rivelando nulla al mondo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci stessero riprovando. Dopo la loro rottura infatti sono state molte le segnalazioni in merito a un ricongiungimento per amore della loro bambina.

Al momento non sappiamo cosa stia accadendo con certezza ma qualcuno su Instagram ha chiesto a Deianira come stesse Alessandro e questa è stata la risposta: “Male, ma supererà con l’amore dei figli“. Stando alle parole dell’esperta di gossip quindi Basciano non avrebbe preso bene le foto circolate sui social e adesso gli servirà del tempo per riprendersi.

La presunta reazione di Alessandro Basciano

Ovviamente per avere maggiori informazioni in merito a questa storia dovremo aspettare che a parlare siano i diretti interessati. Nonostante si vocifera che Sophie e Aron se ne siano andati “mano nella mano” ciò non significa che sia davvero la realtà dei fatti. Noi, come al solito, non mancheremo di tenervi informati con tutti gli aggiornamenti del caso nel momento in cui ne dovessimo sapere di più.