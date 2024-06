Retroscena su Maria De Filippi: “Ha ricevuto un’offerta decisamente importante da Discovery”

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Giugno 2024

Maria de Filippi

Stando alle parole di Piersilvio Berlusconi durante una recente conferenza stampa Maria De Filippi ha ricevuto una proposta da parte di Discovery ma la conduttrice ha rifiutato.

La proposta di Discovery a Maria De Filippi

Quest’oggi i giornalisti sono stati invitati alla conferenza stampa in cui Piersilvio Berlusconi ha parlato della stagione televisiva appena conclusa. Non solo ha risposto alle critiche in merito alla nuova linea editoriale, ma anche fatto un confronto tra L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Poi gli è stata posta una domanda su Maria De Filippi e ha rivelato che la conduttrice ha ricevuto una proposta da parte del gruppo Discovery:

“Maria è unica nel panorama della televisione italiana. È vero che Discovery ha fatto un’offerta decisamente importante. A noi è costata mettere sul tavolo quanta stima, quanta amicizia e quanta intesa anche professionale ci sia. Maria ha deciso di stare con noi, la considero un pezzo importante di Mediaset. Non abbiamo paura che vada via”.

LEGGI ANCHE: Wax al lavoro con Levante: nuova collaborazione in arrivo

Nonostante la proposta di Discovery, che avrebbe a quanto pare offerto un lauto cachet alla conduttrice, Maria De Filippi ha deciso di rimanere a lavorare per Mediaset. Piersilvio ha fatto riferimento all’amicizia e alla professionalità che lega la presentatrice all’azienda. E per tale ragione ha sottolineato di non avere timore che la De Filippi se ne vada via.

Di conseguenza, oltre a Temptation Island che vedremo tra poche settimane su Canale 5, saranno sicuramente riconfermati tutti i suoi show di maggiore successo. Nella prossima stagione televisiva dunque, nei medesimi orari di sempre, possiamo aspettarci di poterci gustare Amici (più visto tra i 15 ei 34 anni), Uomini e Donne, Tu Si Que Vales e C’è Posta per Te (più visto tra i 15 e i 64 anni).

Seguiteci per non perdervi tutte le altre news e soprattutto i palinsesti per la stagione invernale 2024/2025, che si terranno il prossimo mese a Milano.