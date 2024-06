Questo pomeriggio si è tenuta a Milano la conferenza stampa in cui Piersilvio Berlusconi ha tirato le somme della stagione televisiva appena conclusa. Ecco che cosa ha rivelato in merito alla nuova linea editoriale scelta per Mediaset.

La linea editoriale di Piersilvio Berlusconi

A partire dalle ore 12:30 circa del 5 giugno 2024 Piersilvio Berlusconi ha tenuto una conferenza stampa con i giornalisti per tirare le somme della stagione televisiva che si è appena conclusa. Ha spiegato di essere soddisfatto degli ascolti perché “da settembre a maggio, compresi tutti gli eventi, il totale Mediaset è davanti al totale Rai“.

In seguito ha poi anche parlato della tanto chiacchierata e discussa nuova linea editoriale che si è deciso di adottare quando si parla di reality Mediaset. Come ben sappiamo, infatti, si pensava che avessero deciso di puntare sulle storie dei concorrenti piuttosto che sul trash, una scelta che non avrebbe convinto tutti gli spettatori. Ha quindi voluto mettere in chiaro alcuni punti:

“Non c’è una nuova linea editoriale per i reality. E soprattutto la parola trash, che è stata tanto usata, non solo non mi piace ma non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa del GF e ho trovato che ci fossero degli eccessi (…)

La nuova linea editoriale si traduce in non scegliamo concorrenti per fare casino ma concorrenti con delle storie, magari non professionisti del reality, non influencer che farebbero qualunque cosa. Questa è la linea editoriale”.

In seguito Piersilvio Berlusconi ha anche dato un’anteprima su quelli che saranno i nuovi programmi del palinsesto estivo. Ha rivelato che ci saranno le versioni estive di Mattino Cinque e di Pomeriggio Cinque, condotti rispettivamente da Dario Maltese e da Simona Branchetti. La conferenza stampa è poi terminata alle 14:30 circa con la promessa da parte di Piersilvio al pubblico, ovvero quella di avere un’estate ricca di contenuti.