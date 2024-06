Pier Silvio Berlusconi: “Mancanza della d’Urso? Dal punto di vista degli ascolti no”

NEWS

Andrea Sanna | 5 Giugno 2024

Barbara d'Urso

In conferenza stampa Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare di Barbara d’Urso e ha svelato se ha sentito la sua mancanza in TV

In conferenza stampa Pier Silvio Berlusconi ha svelato se in questi mesi ha sentito o meno l’assenza di Barbara d’Urso nei palinsesti di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi torna a parlare di Barbara d’Urso

La stagione televisiva di Mediaset è giunta al termine ed è dunque tempo di bilanci. A Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa, per tracciare la linea di ciò che è stato. E non è mancata qualche domanda su Barbara d’Urso, che a fine della scorsa stagione è stata informata che non avrebbe più proseguito a Mediaset la sua carriera televisiva.

Nel corso della chiacchierata alcuni giornalisti, come riferito da Davide Maggio, hanno chiesto a Pier Silvio Berlusconi in questi mesi ha sentito la mancanza dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5 e della rete, Barbara d’Urso. Ecco qual è stata la sua risposta:

“Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro la d’Urso, lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale. devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara (…) Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma auguro a Barbara tutto il bene”.

Pier Silvio Berlusconi ha non solo parlato di questo. C’è stato modo infatti di affrontare anche altri argomenti. Per esempio si è aperto un ampio dibattito per quella che è stata la nuova linea editoriale, con una risposta ad alcune critiche che ci sono state in questi mesi. L’ad di Mediaset ha anche detto la sua sul Grande Fratello e su L’Isola dei Famosi. Se il primo ha ricevuto una promozione, non si può dire lo stesso per il secondo, secondo lui infatti il cast sarebbe stato sbagliato.

Bilanci e riflessioni dunque quest’oggi a Cologno Monzese, con Pier Silvio Berlusconi che ha raccontato le sue impressioni a seguito di questa lunga stagione televisiva.