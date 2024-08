Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, pare che un atleta in gara alle Olimpiadi 2024 sia stato arrestato. Lo sportivo sarebbe stato beccato mentre comprava della droga.

Guai per un atleta in gara alle Olimpiadi 2024

Nonostante manchino pochi giorni alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024, sembrerebbe che i colpi di scena non siano ancora finiti. Stando a quanto rivela France Info e a quanto stanno riportando le principali testate del nostro paese, pare che un atleta australiano in gara ai Giochi Olimpici sia stato arrestato dopo essere stato beccato mentre comprava della droga. Stando a quanto è emerso lo sportivo, che nella serata di martedì avrebbe lasciato la cena di gruppo con la sua nazionale per fare un giro in città, sarebbe stato fermato dalla Polizia a seguito di un’irruzione delle autorità nel quartiere di Pigalle.

Le forze dell’ordine avrebbero così trovato l’atleta in questione in possesso di un grammo di cocaina e l’avrebbero arrestato. A essere fermato insieme allo sportivo sarebbe stato anche il presunto spacciatore, che stando a quanto si legge sarebbe un ragazzo di soli 17 anni.

La notizia nel mentre ha fatto il giro del web e poco fa pare essere arrivata la conferma del Comitato Olimpico. Con una nota ufficiale infatti è stato annunciato che un atleta della squadra australiana di hockey in gara alle Olimpiadi 2024 è stato arrestato e in merito si legge: “Confermiamo che un membro della squadra australiana di hockey è in custodia dopo essere stato arrestato a Parigi il 6 agosto. Non è stata formulata alcuna accusa. L’AOC continua a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro del team”.

La notizia intanto in questi minuti sta facendo discutere i social e in molti si chiedono già cosa accadrà. Al momento però non sembrerebbero esserci altri aggiornamenti e non resta che attendere per saperne di più in merito.