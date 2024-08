Oggi durante la sfida di salto in alto Mutaz Essa Barshim, oro a Tokyo a pari merito con Gianmarco Tamberi, si è fatto male. Proprio Gimbo non appena ha visto la scena è corso a soccorrerlo.

Tamberi soccorre Barshim

Gianmarco Tamberi cuore d’oro! Non che avessimo dubbi, ma la scena vista questa mattina alle Olimpiadi di Parigi 2024 ci dimostra un semplice gesto come quello da lui compiuto verso l’amico e avversario, Mutaz Essa Barshim, non sia poi così scontato. Un po’ come l’abbraccio della giovanissima Zhou Yaqin alle altre ginnaste che si sfidavano con lei.

I due avevano vinto a pari merito l’oro alle scorse Olimpiadi di Tokyo e sono diventati davvero molto amici nella vita. Spesso si sono mostrati insieme e anche oggi hanno fatto vedere grande affiatamento.

Ma cosa è successo, a proposito? Tutto si è svolto tutto nel giro di pochi secondi. L’altista qatariota stava per svolgere il suo salto quando improvvisamente, durante la corsa, ha fatto una smorfia e si è fermato. Barshim si è gettato a terra ed è parso particolarmente dolorante. Vista la scena, preoccupato, Gianmarco Tamberi è andato subito da lui per sincerarsi delle sue condizioni. Immediatamente è intervenuto anche lo staff medico.

A commentare l’accaduto ci ha pensato lo stesso Gianmarco Tamberi ai microfoni Rai di Elisabetta Caporale. Il portabandiera italiano ha fatto sapere che non sarebbe nulla di grave il problema fisico accusato dal qatariota Mutaz Essa Barshim:

“Ha avuto un crampo alla prima prova. Sarà un po’ di stanchezza forse. C’era anche freddo stamattina, poi è venuto fuori il sole. Lui 2.27 comunque è riuscito a farlo, a differenza mia. In finale salterà, come lo farò io e dovrò pensare a fare bene”.

LEGGI ANCHE: X Factor, l’ex concorrente Luna Melis si scaglia contro alcune cantanti italiane

Insomma per fortuna tutto si è risolto al meglio e Mutaz sta bene. L’aiuto di Gianmarco Tamberi però non è passato inosservato. Ma la gara dell’azzurro com’è andata?

Si è trattato di una sfida un po’ faticosa dove non sono mancati errori. Questo anche dopo il guaio fisico accusato nei giorni scorsi, che ha fatto slittare la sua partenza per Parigi. Nonostante tutto, però, Gimbo è riuscito ad andare avanti, così come Stefano Sottile. L’altista marchigiano ha fatto sapere poi a Rai 2 di stare un pochino meglio, di aver recuperato qualche energia, ma non era di certo così semplice. Sabato però lo attende una sfida importantissima e stavolta non vuole sbagliare!