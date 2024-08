Non ha peli sulla lingua Marisa Laurito che, rispondendo ad alcune domande, ha voluto criticare le recenti scelte della Rai parlando anche di Stefano De Martino. L’attrice, infatti, si oppone a chi fa un paragone tra l’ex ballerino di Amici e lo showman Renzo Arbore. Ecco tutto ciò che ha detto.

Le parole di Marisa Laurito sulla Rai e Stefano De Martino

Intervistata da sito Fanpage.it in occasione dell’inaugurazione della sua quarta stagione alla direzione artistica del Teatro Trianon Viviani, Marisa Laurito ha parlato anche di TV. Le è infatti stato chiesto cosa ne pensasse della Rai, dove per moltissimi anni ha lavorato. E l’attrice non è stata clemente:

“La Rai di oggi è totalmente distrutta, ma non lo dico io perché si può ben vedere. Tutti i grandi protagonisti o se ne sono andati o li hanno mandati via. La Rai è sempre stata presa dal Governo in carica, però negli anni passati lavoravano tutti quelli che erano molto bravi. I funzionari non erano legati a uno schema unicamente politico, ma all’azienda e la facevano funzionare. Oggi, purtroppo, non è così”.

Ma le critiche non finiscono qui, perché Marisa Laurito ha espresso un pensiero anche su Stefano De Martino. Molte persone, infatti, paragonano l’ex ballerino di Amici (oggi conduttore) a Renzo Arbore, rivedendo in lui le sue lezioni e il suo stile. Su questo la Laurito non è per niente d’accordo e per questo ha mosso una piccola critica nei confornti di De Martino. Apprezzandolo ovviamente come persona, molto moderata e ambiziosa, Marisa ha dato la sua opinione su altro:

“Arbore è stato ed è uno showman che ha inventato generi televisivi che non esistevano. È stato quindi un grande autore, poi un grande conduttore e poi un musicista. Dopo ‘Quelli della notte’ ci sono stati tantissimi che hanno detto: ‘Questo è sul genere di Quelli della notte’. Lo stesso De Martino ha detto di aver copiato pari pari le trasmissioni di Arbore. Copiare è una cosa, copiare male è ancora un’altra cosa. Fare nuove trasmissioni ex novo, mettendo in piedi formule nuove, efficienti, divertenti, mai volgari è tutt’altro affare. Ma lo dico non avendo niente nei confronti di Stefano che è un ragazzo bravo, simpatico, moderato anche ambizioso”.