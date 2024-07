Durante le batterie di nuoto alle Olimpiadi di Parigi, un uomo si è presentato in costume e si è tuffato in piscina. Ecco perché

Alle Olimpiadi di Parigi succede davvero di tutto! Ieri tra una gara e un’altra, all’interno sul fondo della piscina olimpica è caduta una cuffia. Ad andarla a recuperare un uomo, che si è “immolato”, tenendo tutto il pubblico attento alla visione di una scena alquanto surreale.

Olimpiadi, un uomo in costume si tuffa in piscina

Continua l’avventura degli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove non mancano gioie (come le prime medaglie conquistate), ma anche commozione e momenti esilaranti. Durante la giornata di ieri tutti gli occhi dell’arena della piscina olimpica, erano puntati sull’ingresso del nuotatore francese, Léon Marchand. Ma è successo dell’altro.

In realtà rispetto a quello che ci si aspettasse, alle Olimpiadi è successo qualcosa di decisamente diverso. Un fatto che ha stupito i presenti e tenuto i telespettatori incollati alla TV. Mentre il pubblico era riunito per assistere alle qualificazioni dei nuotatori, l’evento è stato interrotto improvvisamente. Il fatto si è verificato a causa della caduta di una cuffia sul fondo della piscina olimpica.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi 2024, incidente hot per il surfista Tim Elter

I commentatori di Eurosport hanno spiegato che questo accade regolarmente, anche se di solito non viene interrotta una competizione, poiché non si tratta di un qualcosa che disturba i nuotatori. L’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi però ha preso una decisione opposta. Un uomo che è stato presentato come uno dei membri della produzione audiovisiva dei Giochi Olimpici, si è tolto i vestiti di dosso e in boxer si è tuffato nella piscina.

Ecco il video che racconta nel dettaglio quanto successo…

🩲 Oubliez Léon Marchand, la nouvelle star de la natation mondiale c'est lui ! 😅



Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via Max #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/jm3wUu7bOe — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

Così l’uomo ha avuto modo di recuperare la cuffia, tra gli applausi dei presenti. I commentatori ci hanno scherzato su: “Jean-Mi, campione olimpico di tuffi” o ancora “Jean-Michel quasi olimpico”, mentre lasciava la piscina tra gli applausi.

Dopo questo momento la competizione delle Olimpiadi di Parigi ha ripreso il suo corso senza altri particolari intoppi e ci ha regalato anche qualche gioia, per fortuna!