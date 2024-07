Ricordate i video di Raul a Temptation Island in cui si sentiva il suono della nave? Il ragazzo risponde sui social in maniera epica

Tornato sui social dopo giorni sul villaggio di Temptation Island, Raul è sbarcato sul suo profilo TikTok e tra i tanti video caricati ne ha pubblicato uno molto divertente. Il ragazzo ha risposto in maniera epica ai filmati in cui la regia, ogni qualvolta lui si arrabbiava, inseriva il suono di una nave in partenza.

Raul risponde ai video di Temptation Island

Tra i protagonisti più discussi (ma anche amati) du quest’ultima edizione di Temptation Island, c’è senza dubbio Raul Dumitras. Il giovane, che fa l’imprenditore nella vita, ha partecipato al programma con la sua ex fidanzata Martina. La loro partecipazione è stata voluta dalla ragazza e pare derivare dalla gelosia del suo fidanzato. Lui durante il percorso si è spesso arrabbiato nel vedere la sua dolce metà approcciarsi al single Carlo.

Ed è proprio in questo momento che, di puntata in puntata e di filmato in filmato, la regia di Temptation Island tra le musiche selezionate inseriva il rumore della sirena del piroscafo. Tutto ciò è nato da una frase pronunciata da Raul Dumitras durante i primi giorni di permanenza nel villaggio. Mentre chiacchierava con i suoi compagni, ha dichiarato: “Se a me parte la nave…”, come a dire: “se io mi arrabbio è la fine”. Esclamazione che ha suggerito dunque la divertente mossa fatta dagli autori in fase di montaggio.

LEGGI ANCHE: Jenny e Tony si sarebbero candidati per il Grande Fratello

Alla fine di Temptation Island, quando Raul Dumitras è tornato in possesso del suo telefono e ha fatto nuovamente capolino sui social (dove ha guadagnato tantissimi follower), ha sorpreso tutti con un simpatico video. Il ragazzo romano ha infatti realizzato un video dove si sente la sirena del piroscafo e fa delle facce prima arrabbiate e poi buffe e sorridenti.

Questo è bastato a far esplodere i social e scatenare l’ironia da parte degli utenti e fan di Temptation Island. Insomma, Raul ha trovato un modo divertente per scherzare sull’atteggiamento avuto nel programma quando si arrabbiava.