Non si placano le polemiche alle Olimpiadi di Parigi. Dopo il caso Khelif, una pugile taiwanese ha battuto la sua avversaria. Quest’ultima in segno di protesta ha fatto il gesto della X. Ecco cosa significa.

Olimpiadi, nuovo caso dopo Imane Khelif. Il gesto fa discutere

Se in queste ore c’è un’Italia che esulta per le imprese sportive dei nostri atleti, ci sono anche alcuni fatti che stanno facendo molto discutere. Le polemiche sul caso Angela Carini e Imane Khelif non sono sopite ed è esploso un altro caso sulle pugili intersessuali a queste Olimpiadi di Parigi.

Sui social è diventato virale tra i telespettatori delle Olimpiadi il gesto fatto dalla pugile bulgara Svetlana Kamenova Staneva, poco dopo la proclamazione del verdetto del match che l’ha vista sfidarsi alla taiwanese Lin Yu Ting. Quest’ultima è un’altra atleta fermata dall’Iba ai Mondiali. Qui le venne sottratta la medaglia di bronzo, perché non aveva soddisfatto i criteri dell‘IBA. Esattamente come avvenne per Imane Khelif, che era stata squalificata poco prima della finale iridata.

Ieri si è tenuto il quarto di finale nella categoria 57 kg. Una gara alle Olimpiadi di Parigi in cui non sono mancate delle scorrettezze da parte di entrambe. In ogni caso ad avere la meglio è stata Lin, che si è qualificata per le semifinali e porterà con certezza una medaglia a casa. Alla fine del match le due atlete si sono strette la mano. Inizialmente però la bulgara ha voltato le spalle alla sua sfidante, come accaduto ad la Carini con la Khelif o all’uzbeka Sitora Turdibekova, che aveva rifiutato di complimentarsi con Lin.

C’è da dire che stavolta non è andata esattamente come ci si aspettava. La stretta di mano tra le due partecipanti non ha attuito le polemiche alle Olimpiadi. Prima di scendere dal ring, la Kamenova ha dato uno sguardo verso il pubblico e, incrociando le dita, ha fatto il gesto della X. Un modo che sembrerebbe indicare che lei ha i cromosomi da donna. Le immagini e il filmato è diventato virale e ne è scaturita una nuova polemica.

Dalla sua l’atleta taiwanese alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha voluto mettere da parte queste polemiche e dichiarato di volersi concentrare solo sul suo obiettivo sportivo. Ha intenzione di accettare le sfide senza paura e raggiungere i risultati sperati.