Dopo che il video in cui dorme in un parco è diventato virale Thomas Ceccon ha deciso di intervenire parlando con alcuni giornalisti. Ecco che cosa ha raccontato.

Le parole di Thomas Ceccon

Nella giornata di ieri è diventato virale un video all’interno del quale si vede Thomas Ceccon mentre si riposa all’aperto sdraiandosi in un parco. In molti hanno ipotizzato lo avesse fatto per cercare un po’ di fresco dopo il racconto delle condizioni in cui è costretto a vivere, come molti altri atleti, nelle stanze del villaggio olimpico:

“Sono un po’ stanco, si fa fatica a dormire sia la notte che nel pomeriggio, tra rumore e caldo. Sì fa caldo anche per me, nel Villaggio non c’è l’aria condizionata, non si mangia bene e ci sono problemi col cibo. Molti atleti si spostano per questi motivi”.

In queste ore, nel corso di alcune interviste dopo una delle sue prestazioni, ha rilasciato alcuni commenti in merito a quanto accaduto. Thomas Ceccon ha rivelato di essersi semplicemente ritrovato in quel posto per rilassarsi e starsene per conto suo:

“Io stavo facendo i fatti miei, molto semplicemente. Mi sono messo lì disteso, non so neanche chi è stato a fare la foto. Che sia andata virale non so, mi ero appoggiato per stare lì a farmi i fatti miei. Tutto qui”.

La foto di Ceccon che riposa sull’erba, disteso vicino a una panchina, è diventata un caso internazionale.



In seguito in qualche modo ha ammesso che un buon riposo può fare tanto in relazione a una buona prestazione fisica quando si partecipa a una gara:

“Molti si sono spostati e hanno fatto bene. Non sto a dirvi cosa c’era e cosa non c’era. Sei alle Olimpiadi e per i primi tre o quattro giorno puoi resistere. Ma se stai lì dieci giorni è difficile, le difficoltà c’erano per molti, non per tutti”.

Speriamo che Thomas possa riposarsi meglio e riesca a dare ancora il suo meglio prossimamente.