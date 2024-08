In molti si sono spesso chiesti se Thomas Ceccon è fidanzato e dunque se il suo cuore è o meno impegnato. La risposta del nuotatore però ha spiazzato.

Thomas Ceccon è fidanzato?

Le Olimpiadi di Parigi sono state molto discusse, per svariati motivi. Ma sono state una vetrina importante per giovani atleti emergenti, ma anche per chi come Thomas Ceccon ha dimostrato il suo dominio assoluto in vasca con il bronzo nella staffetta 4×100 e la medaglia d’oro nei 100 metri di dorso. In queste settimane in tanti si sono interessati alla vita privata (con tanto di presunta proposta per il GF poi rifiutata) del nuotatore e in molti si sono domandati se è o meno innamorato.

Divenuto un vero sex symbol, l’atleta stato messo alle strette quando gli è stato chiesto se il suo cuore è o meno impegnato. Thomas Ceccon quindi è fidanzato? Come mostrato nel video circolato sui social e condiviso dai social di Access Hollywood, il nuotatore è parso un po’ confuso. Se prima ha confermato, poi ha ritrattato. Questa la frase pronunciata:

Ceccon è apparso un po’ in confusione, e infatti ha risposto: “Sì, più o meno ho una fidanzata, ma adesso voglio solo rilassarmi. Per ora sono libero”. Dunque Thomas Ceccon ha prima detto di avere una nuova fidanzata, ma poi ha smentito dichiarandosi single. Magari l’atleta si sarebbe sbagliato nella risposta in inglese e magari le sue parole sono state mal interpretate. Di certo nella piscina va decisamente molto meglio per lui!

In passato a La Stampa Thomas Ceccon aveva parlato della relazione con una nuotatrice specializzata nei 50 stile libero. Allo stesso tempo, però, l’atleta aveva sempre predicato privacy e dunque questo tipo di domande non sono poi così gradite, sebbene non manchi curiosità.

Quel che è certo è interessa maggiormente, però, è il fatto che Thomas Ceccon sia riuscito a raggiungere i propri obiettivi nel nuoto, tanto da conquistare il cuore di molti e ricevere tanti complimenti. Pensiamo a Michael Phelps, ex campione e numero 1 nel nuoto, così come l’attrice Claire Holt e non solo!

A oggi quindi Thomas Ceccon non sappiamo effettivamente se è o meno fidanzato, ma ci basiamo su quanto ha raccontato.