1 Quanto guadagnano gli atleti con ogni medaglia vinta?

Se ieri vi abbiamo raccontato quanto guadagna l’Italia per ogni medaglia vinta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quest’oggi ci concentreremo, invece, su diverse Nazioni. Sì perché la manifestazione è un evento sportivo, ma anche economico.

Il valore di ogni premio vinto varia da Paese a Paese. La fonte a fornire questi dati è la National Olympic Committees, come raccolto dalla pagina Instagram di Will, che spiega: «alcuni consentono di monetizzare i propri talenti tramite il settore privato, in altri invece sono i governi a guidare le iniziative economiche, come riporta l’analisi di CNBC».

Passeremo dall’Australia agli Stati Uniti e ancora Canada e Giappone e non solo. Siete curiosi di scoprire quanto arrivano ad intascare gli atleti per ogni impresa sportiva alle Olimpiadi di Tokyo 2020?

Italia – il risultato alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Facciamo un piccolo recap partendo proprio dall’Italia.

Il team azzurro delle ragazze e i ragazzi sono tra i più pagati per una medaglia.

Se riescono a conquistare l’oro ricevono circa 180 mila euro. Mentre se ottengono una medaglia d’argento ne ricevono 90 mila. Infine se ottengono un bronzo ne ricevono 60 mila.

