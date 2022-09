1 Cosa sarebbe successo tra Olivia Wilde e Florence Pugh

Poche ore fa alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato in anteprima il film Don’t Worry Darling, diretto da Olivia Wilde con protagonisti Harry Styles e Florence Pugh. Tuttavia sembrerebbe che dietro le quinte ci sia una cosiddetta “guerra fredda” tra la regista (che è impegnata proprio col cantante di As It Was) e l’attrice. Ma cosa è successo dunque in questi mesi tra i tre diretti interessati? Andiamo a ricostruire quello che sarebbe accaduto. Tutto, secondo i pettegolezzi, sarebbe iniziato nel 2020, quando Olivia ha annunciato che avrebbe lavorato al suo primo film da regista con Chris Pine, Shia Labeouf e Florence Pugh.

Poco tempo dopo però proprio Labeouf abbandona il progetto e l’attore viene così sostituito con Harry Styles, che diventa dunque il protagonista maschile del lungometraggio. Nel mentre tra il cantante e la Wilde scoppia l’amore, nonostante a quel tempo la regista fosse ancora impegnata col suo ex compagno Jason Sudeikis, dal quale ha avuto due figli.

La vera querelle tra Olivia Wilde e Florence Pugh però sarebbe iniziata nelle ultime settimane, a seguito della pubblicazione del materiale promozionale di Don’t Worry Darling. Proprio la regista infatti ha iniziato a sponsorizzare sui social il suo film. Nello stesso giorno dell’uscita del trailer però la Pugh ha pubblicato il poster del suo nuovo film Oppenheimer. A quel punto i più si convincono che tra le due ci sia del gelo, e che dietro le quinte sia scoppiata la lite. Contemporaneamente una fonte anonima racconta a PageSix che Florence non sarebbe stata favorevole alla relazione tra Harry Styles e la Wilde e che l’attrice sarebbe stata molto infastidita da questa storia.

Come se non bastasse poco dopo, nel corso di un’intervista con Harper’s Bazaar, Florence Pugh afferma di non volersi concentrare sulle scene di sesso presenti all’interno del film, essendoci molto di più dietro. La vera presunta faida però sarebbe iniziata secondo i più pochi giorni dopo. Andiamo a scoprire quello che sarebbe accaduto.