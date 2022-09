1 Harry Styles a Venezia 79

Nella giornata di oggi alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia abbiamo visto tante altre stelle del cinema, della TV e dei social network sfilare sul red carpet. Nei giorni passati ci sono stati, per esempio, Can Yaman e Francesca Chillemi, attori saranno presto protagonisti di una nuova fiction Mediaset dal titolo “Viola come il mare“. Possiamo anche citare Sadie Sink e Brendan Fraser, al centro del film in gare “The Whale“. Questa mattina, invece, i fan aspettavano con ansia l’arrivo di Harry Styles.

Il cantante, infatti, è protagonista nella pellicola “Don’t Worry Darling“, diretta da Olivia Wilde. Durante la conferenza stampa è riuscito a far divertire tutti quanti. In molti, infatti, lo ha ripreso tramite i telefonini e poi hanno pubblicato il contenuto sul web. Qui sotto possiamo vedere alcune scene. Nel primo filmato, perciò, notiamo come stia giocando con i pulsanti del microfono: “Cosa combina Harry Styles durante una serissima conferenza“.

cosa combina harry styles durante una serissima conferenza, a thread: pic.twitter.com/fw8HDdgbFI — vicks ◟̽◞̽ has seen lou&harry (@dreamouist) September 5, 2022

In seguito, poi, sempre durante Venezia 79, Harry mentre parlava e stava riflettendo sulla risposta si è lasciato scappare un suono con la bocca. Anche questo è diventato subito virale su tutto Twitter. Ovviamente non sono mancate le foto con le fan urlanti e adoranti poco prima dell’ingresso in sala. Scopriremo presto, inoltre, come verrà accolto dalla critica questo lungometraggio. Staremo a vedere e non esiteremo ad aggiornarvi.

Nel mentre la Mostra del Cinema di Venezia va avanti e non mancano critiche e polemiche. Una tra queste, per esempio, gli abiti dell’ex naufraga Guendalina Tavassi e della figlia Gaia. In molti, in più, si sono domandati (anche in maniera poco elegante) cosa ci facessero loro a un evento dedicato al cinema. La stessa cosa se la sono chiesta anche per quanto riguarda Beatrice Valli…