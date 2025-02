In una recente intervista Valerio Scanu è tornato a parlare di Amici, programma che gli ha dato la popolarità. Nella chiacchierata il cantante non ha risparmiato una bordata ai due prof del talent show, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

La bordata di Valerio Scanu

Sempre diretto e senza peli sulla lingua, Valerio Scanu in queste ultime ore non ha solo risposto alla stoccata di Pupo, ma ha anche rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it. Nell’intervista con Andrea Parrella è tornato a parlare di quanto sarebbe accaduto con Maria De Filippi, ma non ha risparmiato anche una bordata a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, entrambi coach di Amici 24.

Dicendosi dispiaciuto per quanto successo con la conduttrice di Canale 5, a distanza di 10 anni dal fatto, Valerio Scanu ha ammesso che non gli dispiacerebbe di certo poter scambiare due parole con lei, giusto per mettere le cose in chiaro e chiudere una volta per tutte la questione.

A tal proposito però Valerio Scanu ha precisato che il suo volersi in qualche modo riappacificare con Maria, non è dovuto di certo alla volontà di avere un posto da insegnante ad Amici come potrebbe pensare qualcuno. Ed è qui che ha lanciato una stoccata ai due prof del talent show:

“Sì, io aggiungo che oggi una chiacchiera me la farei pure con lei, ma non perché voglia andare a fare il coach ad Amici, anche perché andare a fare il coach con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non è proprio la mia massima aspirazione. Secondo me anche in un programma del genere a rimanere coerente a se stessa è rimasta solo la danza. Sul canto a volte si dicono robe abominevoli”.

Insomma da queste parole si percepisce che Valerio Scanu non sia molto convinto del corpo docenti di Amici. E se pensa che nella danza ci sia coerenza, non crede lo stesso per quel che riguarda il canto.