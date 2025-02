Sapete quali sono i brani di Sanremo 2025 tra i più trasmessi dalle radio italiane? Qui di seguito vi riportiamo la classifica con tutte le canzoni che stanno spopolando! Al comando c’è Achille Lauro, seguito da Giorgia! Olly è terzo. Eccoli tutti.

I brani più trasmessi di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso una settimana fa, ma quali sono le canzoni più trasmesse dalle radio italiane? A svelarcelo è la classifica EarOne che appunto rileva i brani più passati dalle emittenti radiofoniche. Come vedrete c’è un vero e proprio dominio da parte degli artisti che hanno partecipato alla manifestazione musicale.

Nel dettaglio sono di Achille Lauro, Giorgia e Olly le canzoni di Sanremo 2025 più ascoltate dalle radio italiane in quella che è la vera prima settimana di rilevazione. Rispetto allo scorso anno erano 8 i brani presenti nelle prime 10 posizioni, mentre questa volta ne troviamo sei. Il numero però aumenta se si contano invece le prime 20 posizioni, dove si raggiunge quota 11 (rispetto alle 10 dello scorso anno).

Come detto a vincere la partita tra i Big di Sanremo 2025 è Achille Lauro con Incoscienti giovani. Alle sue spalle troviamo una delle regine della musica italiana, ovvero Giorgia, che ci ha incantati con La cura per me. Lei è stata anche l’artista più apprezzata dalla sala stampa. Non è in testa, ma comunque al terzo posto, Olly, ovvero il vincitore di questo Festival di Sanremo. La sua Balorda nostalgia resta comunque amatissima (lo scorso anno Angelina era seconda).

Ma come si sono posizionati tutti gli altri? Scopriamo insieme la classifica delle canzoni di Sanremo 2025 più trasmesse in radio!

La classifica completa della top 20

Qui di seguito vi riportiamo quindi quella che è la classifica dei primi 20 brani più trasmessi in radio durante e dopo il Festival di Sanremo 2025. Come potete vedere a primeggiare sono i brani di Achille Lauro, Giorgia e Olly, ma c’è stato della kermesse canora, in mezzo a tanti nomi del panorama musicale internazionale.

1. Incoscienti giovani – ACHILLE LAURO

2. La cura per me – GIORGIA

3. Balorda nostalgia – OLLY

Dalla quarta posizione in poi troviamo:

4. Cuoricini – COMA_COSE

5. Tu con chi fai l’amore – THE KOLORS

6. Messy – LOLA YOUNG

7. That’s So True – GRACIE ABRAMS

8. Abracadabra – LADY GAGA

9. Dimenticarsi alle 7 – ELODIE

10. Losers – POST MALONE, JELLY ROLL

11. Chiamo io chiami tu – GAIA

12. Gli Sbandati Hanno Perso – MARRACASH

13. Location (feat. Wiz Khalifa) – ZERB, TY DOLLA $IGN

14. Volevo essere un duro – LUCIO CORSI

15. Nice To Meet You – MYLES SMITH

16. Battito – FEDEZ

17. Guilty – TEDDY SWIMS

18. Fuorilegge – ROSE VILLAIN

19. L’albero delle noci – BRUNORI SAS

20. Wake Up – IMAGINE DRAGONS

E voi vi aspettavate questo risultato (che promette sicuramente molto bene) post Sanremo 2025?