Nick Reiner, figlio 32enne del regista, è stato arrestato e accusato formalmente dell’assassinio dei genitori. Il giovane è trattenuto sulla base di una cauzione da 4 milioni di dollari. Lo riporta il New York Post

Il regista americano Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa di Brentwood, a Los Angeles, nella notte italiana tra domenica e lunedì. Secondo le prime informazioni, i due coniugi sarebbero stati uccisi all’interno dell’abitazione con un’arma da taglio. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.