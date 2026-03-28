Torna l’ora legale: effetti sulla salute e come il corpo si adatta al cambiamento dei ritmi quotidiani tra sonno, energia e benessere

Il passaggio all’ora legale è un cambiamento apparentemente semplice, ma che può avere effetti concreti sulla salute. Lo spostamento delle lancette altera infatti i ritmi circadiani, influenzando sonno, livelli di energia e benessere generale. Anche se si tratta di una variazione di un’ora, molte persone avvertono nei giorni successivi disturbi temporanei che vanno dalla stanchezza alla difficoltà di concentrazione, rendendo questo tema più rilevante di quanto possa sembrare.

Cos’è l’ora legale e perché viene adottata

L’ora legale consiste nello spostare avanti di un’ora gli orologi durante i mesi più luminosi dell’anno, con l’obiettivo di sfruttare meglio la luce naturale nelle ore serali. Questo sistema nasce per motivi principalmente energetici: ridurre l’uso dell’illuminazione artificiale e ottimizzare i consumi. In Italia viene adottata ogni anno tra primavera e autunno, con il passaggio che avviene nella notte tra sabato e domenica per minimizzare l’impatto sulle attività lavorative. Tuttavia, al di là del risparmio energetico, negli ultimi anni il dibattito si è spostato sempre più sugli effetti che questo cambiamento può avere sull’organismo umano.

Ora legale 2026: ecco quando cambia l’orario

Nel 2026 in Italia l’ora legale entra in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo: alle 2:00 le lancette andranno spostate avanti di un’ora, segnando direttamente le 3:00. Questo passaggio, che avviene sempre nell’ultima domenica di marzo secondo le norme europee, comporta quindi una notte più breve ma l’inizio di un periodo con maggiore luce nelle ore serali. L’ora legale resterà attiva fino all’autunno, quando tornerà l’ora solare nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026.

Ora legale, gli effetti sulla salute: cosa cambia davvero

Il cambiamento dell’ora agisce direttamente sui ritmi circadiani, cioè “l’orologio biologico” interno che regola sonno, veglia, temperatura corporea e produzione ormonale. Anche se si tratta solo di un’ora, molte persone percepiscono nei giorni successivi difficoltà ad addormentarsi o risvegli anticipati. Questo accade perché il corpo ha bisogno di tempo per riallinearsi al nuovo ciclo luce-buio. Gli effetti sono generalmente temporanei e si risolvono in pochi giorni, ma possono essere più evidenti in bambini, anziani e persone con disturbi del sonno.

La luce solare ha un ruolo fondamentale nella regolazione di ormoni come la melatonina (che favorisce il sonno) e il cortisolo (legato alla veglia e allo stress). Lo spostamento dell’orario può temporaneamente alterare questo equilibrio, influenzando anche l’umore. Alcune persone possono avvertire maggiore nervosismo o calo di energia nei primi giorni, mentre altre si adattano senza particolari problemi. In generale, l’organismo umano è flessibile e tende a compensare rapidamente, soprattutto se si mantengono abitudini regolari di sonno, esposizione alla luce naturale e attività fisica.

Il cambio all’ora legale non influisce soltanto sul sonno e sull’umore: il nostro orologio biologico interno regola anche altri processi come appetito, digestione e metabolismo, e il passaggio di orario può temporaneamente modificarli. Secondo esperti sanitari, il ritmo circadiano coordina la fame e l’assorbimento dei nutrienti, quindi un improvviso cambiamento nel ciclo luce-buio può interferire con questi segnali fisiologici, con possibili variazioni nell’appetito e nella gestione energetica del corpo nei giorni successivi al cambio d’ora.

Più che un semplice cambio di orario, l’ora legale è un piccolo “stress test” per il nostro equilibrio biologico: ci ricorda quanto il funzionamento dell’organismo sia legato ai ritmi naturali e quanto questi possano essere sensibili anche a variazioni minime. Osservarne gli effetti significa anche prendere consapevolezza dell’importanza di rispettare i propri tempi fisiologici, soprattutto in una quotidianità sempre meno sincronizzata con quelli della luce.