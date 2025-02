Scopriamo chi ha vinto la quarta puntata di Ora o mai più: cosa è accaduto in studio e le classifica definitiva

Andiamo a scoprire chi ha vinto la quarta puntata di Ora o mai più e la classifica definitiva di questa serata.

Chi ha vinto la quarta puntata di Ora o mai più

Si è appena conclusa la quarta puntata della nuova edizione di Ora o mai più e anche stasera non sono mancate le emozioni. Nel corso della diretta del talent show condotto da Marco Liorni infatti gli 8 concorrenti in gara si sono nuovamente messi in gioco e hanno lasciato il pubblico senza parole con le loro esibizioni. Ma cosa è accaduto stasera e chi ha vinto la quarta puntata? Andiamo con ordine e scopriamolo. Dopo la fine di tutte le performance è stata mostrata una prima classifica provvisoria, con le votazioni di tutti i giudici.

LEGGI ANCHE: C’è Posta Per Te, Francesco tradisce Lucia con la sua ex fidanzata

Ecco dunque quello che è accaduto:

08 Carlotta con 2 punti

con 2 punti 07 Matteo Amantia con 2 punti

con 2 punti 06 Pierdavide Carone con 3 punti

con 3 punti 05 Valerio Scanu con 4 punti

con 4 punti 04 Pago con 5 punti

con 5 punti 03 Anonimo Italiano con 6 punti

con 6 punti 02 Antonella Bucci con 8 punti

con 8 punti 01 Loredana Errore con 10 punti

Poco dopo alla classifica provvisoria sono stati aggiunti i voti del pubblico, che ha scelto il proprio preferito tramite il televoto. Ma chi ha vinto dunque la quarta puntata?

Ecco la classifica definitiva:

08 Carlotta con 4 punti

con 4 punti 07 Matteo Amantia con 6 punti

con 6 punti 06 Anonimo Italiano con 7 punti

con 7 punti 05 Valerio Scanu con 9 punti

con 9 punti 04 Antonella Bucci con 11 punti

con 11 punti 03 Pago con 13 punti

con 13 punti 02 Pierdavide Carone con 13 punti

con 13 punti 01 Loredana Errore con 16 punti

A vincere la quarta puntata di Ora o mai più è dunque Loredana Errore con 16 punti. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime serate? Non resta che attendere per scoprirlo.