Alunno voluto da Debora Lettieri, ecco chi è Antonio Affortunato di Amici 24: l’età, la vita privata, la carriera e Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Antonio Affortunato

Nome e Cognome: Antonio Affortunato

Data di nascita: 5 febbraio 2004

Luogo di nascita: Calabria

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: ballerino

Fidanzato: Antonio non sappiamo se è fidanzato

Tatuaggi: Antonio non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @antonioaffortunato_

Antonio Affortunato età e biografia

È arrivato ad Amici 24 Antonio Affortunato come allievo di Deborah Lettieri. Ma quanti anni ha e da dove arriva? Il giovane danzatore ha origini calabresi ma non sappiamo il luogo preciso di nascita. Sappiamo però che è nato il 5 febbraio del 2004 e la sua età oggi è di 20 anni. È del segno zodiacale dell’Acquario.

Non sappiamo dirvi né altezza né peso del danzatore.

In quanto al percorso di studi sappiamo che ha frequentato il Liceo Classico Satriani Cassano J e presso l’ITC L. Pacioli Cassano I.

Dove vive Antonio di Amici 24? Come da lui stesso raccontato attualmente vive a Roma.

Vita privata

In questo momento preciso non sappiamo nulla della vita privata di Antonio Affortunato di Amici 24. Il ballerino è o no fidanzato? Guardando sui suoi social non sappiamo se abbia o meno una fidanzata o se è single.

Anche per quanto riguarda altre informazioni per ora non c’è molto, se non

Dove seguire Antonio di Amici 24: Instagram e social

Oltre al profilo Facebook, Antonio Affortunato di Amici 24 si può seguire anche su Instagram.

Il ballerino ha un buon numero di sostenitori (che aumenteranno sicuramente) e molti dei suoi seguiti sono anche volti che conosciamo. Pensiamo per esempio a Isobel o Nicholas delle passate edizioni.

Carriera

Dopo il percorso di studi, Antonio Affortunato ha potuto dedicarsi a pieno al mondo della danza. Il ballerino ha infatti già avuto diverse esperienze, anche televisive e non solo.

Pensiamo per esempio a Viva Rai 2, così come a Il Cantante Mascherato e altri importanti spettacoli (tra cui il live con Claudio Baglioni), prima del suo arrivo nella scuola di Amici 24.

Viva Rai 2

Durante la sua carriera, come detto, Antonio di Amici 24 è stato anche tra i ballerini di Viva Rai 2.

Ballando con le Stelle

Antonio ha preso parte a Ballando on the road, il torneo dedicato ai talenti del ballo ideato da Milly Carlucci.

Il Cantante Mascherato

Prima del suo ingresso ad Amici 24, nel 2023 Antonio Affortunato è stato ballerino de Il Cantante Mascherato e ha fatto parte del corpo di ballo.

Antonio Affortunato ad Amici 24

Ad Amici 24 Antonio Affortunato è stato presentato da Deborah Lettieri e presentato agli altri insegnanti. Lui è arrivato lì come ballerino modern, anche se arriva dal latino americano e, come detto, ha studiato diversi stili di danza.

Il responso ha poi sancito che Antonio potesse entrare dentro la scuola come ballerino della maestra Lettieri.

I professori di Amici 24

Passiamo invece ai professori di Amici 24. A sedersi sulla scrivania degli insegnanti di canto, abbiamo: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Chiusa la parentesi per Raimondo Todaro è arrivata invece Deborah Lettieri. La prof completa il terzetto di danza insieme a Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 24

Chi sono tutti gli allievi di Amici 24, li ricordate?

Soffermandoci sulla classe di canto di Amici 24, andiamo a vedere chi sono tutti gli allievi di questa edizione. Eccoli: Alena Casarino (ELIMINATA); Antonia Nocca; Chiamamifaro; Deddè; Diego Lazzari (ELIMINATO); Ilan Muccino (ELIMINATO); Jacopo Sol; Luk3; Mollenbeck; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Per quanto riguarda la classe di ballo, abbiamo invece: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Antonio Affortunato; Chiara Bacci; Dandy Cipriano; Daniele Doria; Francesca Bosco; Gabriele Baio (RITIRATO), Giorgia Conti. Poi ancora: Rebecca Ferreri (ELIMINATA); Sienna Osborne (ELIMINATA), Teodora Olivia Martinez (ELIMINATA).

Il percorso di Antonio ad Amici 24

Voluto fortemente da Deborah Lettieri, Antonio Affortunato è entrato a far parte della scuola e della classe di ballo. Qui vi riporteremo il percorso del ballerino nel programma.

(IN AGGIORNAMENTO)