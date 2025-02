Quinta puntata di Ora o mai più e la gara si sta facendo davvero avvincente. Andiamo quindi a scoprire chi ha vinto nell’appuntamento in onda l’8 febbraio e la classifica finale.

La classifica della quinta puntata di Ora o mai più e chi ha vinto

Non manca molto alla conclusione della terza edizione di Ora o mai più che vede per la prima volta alla conduzione Marco Liorni (che ha sostituito Amadeus). Grandi emozioni nella quinta puntata del programma e ottime performance. Ovviamente non sono mancate anche alcune polemiche e scontri tra concorrenti e giudici. Ma come sono state le classifiche di questa sera? E chi ha vinto?

Dopo la prima manche, questa è la prima classifica provvisoria data dal voto dei giudici:

Valerio Scanu 10 punti Antonella Bucci 8 punti Loredana Errore e Pago 6 punti Matteo Amantia e Carlotta 4 punti Pierdavide Carone 2 punti Anonimo Italiano 1 punto

La seconda manche ha riguardato le sfide tra i concorrenti. E alla terza manche sono passati: Carlotta, Pago, Matteo Amantia e Pierdavide Carone. Si sono quindi sfidati a coppie e a prendere 20 punti sono stati Carlotta e Pierdavide Carone.

Dopo tutte e tre le sfide arriviamo finalmente al risultato finale. Partiamo da una prima classifica provvisoria:

Carlotta 10 punti Pierdavide Carone 8 punti Valerio Scanu 6 punti Antonella Bucci 5 punti Loredana Errore e Pago 4 punti Matteo Amantia 2 punti Anonimo Italiano 1 punto

A questo punto sono quindi stati aggiunti i punti derivanti dal voto del pubblico. E quindi abbiamo avuto la classifica finale della quinta puntata di Ora o mai più e il nome di chi ha vinto. Ecco la classifica definitiva:

Pierdavide Carone 18 punti Valerio Scanu 14 punti Carlotta 12 punti Loredana Errore 10 punti Pago 9 punti Antonella Bucci 8 punti Matteo Amantia 6 punti Anonimo Italiano 2 punti

La quinta puntata di Ora o mai più è stata quindi vinta da Pierdavide Carone con 18 punti. Sabato prossimo non andarà ovviamente in onda il programma poiché c’è l’ultima serata di Sanremo. Appuntamento a sabato 22 febbraio.