“Vinsi la prima edizione di ‘Ora o mai più’, il pubblico mi aveva apprezzato. Mi aspettavo il rilancio, invece senza motivo ho trovato le porte chiuse”. Non ha usato mezzi termini la cantante Lisa, ex vincitrice di Ora o mai più. Ecco cosa ha rivelato a TVBlog l’artista.

Lo sfogo di Lisa dopo Ora o mai più

Su Rai 1 in queste ultime due settimane sta andando in onda la nuova edizione (la terza per la precisione) di Ora o mai più. L’ex vincitrice Lisa, che vinse nel 2018 il programma, è tornata a parlarne dicendosi molto delusa del fatto di non aver avuto occasioni da poter sfruttare in seguito.

A TVBlog la cantante Lisa ha raccontato che a cercarla è stata un’agenzia che conosceva e il manager propose il provino. Così decise di cogliere la palla al balzo e per lei si trattò di un’esperienza molto bella, in cui ha avuto modo di raccontarsi meglio, anche nel suo lato più profondo e intimo.

A differenza di Paolo Vallesi, che venne invitato come ospite in diverse occasioni, Lisa non ebbe altre opportunità. Anche l’opportunità di presentare un brano per Sanremo 2020, per quanto venne apprezzata, svanì nel nulla. E poi cosa è successo ancora? A riguardo la cantante ha ammesso:

“Verissimo. Dopo questo programma ho subìto uno stop che non mi so spiegare. Gli altri stanno lavorando, mentre nel mio caso le porte sono chiuse. È incomprensibile, penso che meriterei più spazio. Se avessi fatto qualcosa di male lo capirei, ma non credo di avere mai avuto atteggiamenti sbagliati. Quindi mi son detta: ‘Vendiamo ’sto trofeo, portasse mica sfiga!’ (ride, ndr). La mia è ovviamente una provocazione”, ha concluso Lisa.

Chissà che magari durante questa edizione l’artista non possa essere invitata come ospite in una delle puntate del programma di Rai 1.