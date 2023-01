NEWS

Debora Parigi | 6 Gennaio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli e Luca Onestini facevano parte dello stesso reality

Oggi sono entrambi concorrenti del GF Vip 7, ma in passato Oriana Marzoli e Luca Onestini si sono conosciuti in un altro programma. Andando più nel dettaglio, si tratta di un reality spagnolo chiamato Secret Story (un format di origine francese). In pratica un gruppo di persone vengono chiuse dentro una casa con le telecamere (tipo Grande Fratello) e ognuna ha un segreto. I concorrenti devono mantenere queste segreto e allo stesso tempo scoprire quello degli altri.

Oriana e Luca erano in questo reality andato in onda da settembre a dicembre del 2021. Ma erano in ruoli diversi: lui era un concorrente e lei era opinionista. Quindi in qualche modo, anche se non in modo approfondito, si sono conosciuti. E questa edizione di Secret Story fu vinta proprio da Luca che riuscì a battere la favorita Cristina Porta.

E a proposito di Cristina Porta, è proprio colei che Soleil Sorge ha nominato nella puntata del GF Vip di lunedì 2 gennaio. Ed è la stessa che poi aveva nominato anche Oriana, ma Luca le aveva chiesto di non parlare più di quell’argomento. Della vicenda ne abbiamo già parlato, abbiamo infatti raccontato di come Cristina avesse dichiarato che erano successe cose gravi nel corso della loro realazione.

E a proposito di questa relazione, proprio Oriana Marzoli al tempo di Secret Story aveva commentato la chimica che stava nascendo tra Luca Onestini e Cristina. Sia lei che il fratello, Gianmarco Onestini, avevano detto che secondo loro Luca non era interessato a Cristina. Per Gianmarco il fratello si stava solo divertendo, ma non provava amore. La Marzoli aveva aggiunto che secondo lei Luca non era interessato, ma Cristina sì. “Darebbe qualsiasi cosa per stare con lui, te lo assicuro”, si legge in un vecchio articolo spagnolo.

Tra l’altro Oriana aveva anche paragonato Onestini al suo ex Ivan Gonzalez come tipo di ragazzo, in particolar modo dal punto di vista estetico. E su questa base aveva detto che la Porta era interessata a Luca perché in passato si era interessata anche a Ivan: “Le piace quel tipo di ragazzi”.