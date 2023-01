NEWS

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2023

Giulia De Lellis

Problemi in viaggio per Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha trascorso l’ultimo dell’anno all’estero in compagnia del suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Purtroppo, però, sia il viaggio d’andata che quello di ritorno pare non sia stato tra i migliori di sempre. La fashion blogger l’ha definito un vero e proprio “incubo”.

Su Instagram l’influencer ha tenuto aggiornati i propri follower con una sorta di diario di bordo, tra foto e video, come potete vedere qui sotto….

Come dicevamo, se l’andata non è stata delle migliori, anche il ritorno per Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta è stato davvero da dimenticare! A rivelarlo tra le storie è stata proprio l’influencer: “Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito. Se restavamo, perdevamo la coincidenza e quindi dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli. Non vi sembra un film già visto?”

A seguire la De Lellis ha fatto sapere di aver deciso di spostarsi con un jet privato per evitare così di perdere ulteriormente tempo e coincidenze. Spostarsi con un mezzo così piccolo, però, non riusciva a farla star troppo tranquilla. A fargli compagnia una coppia di sconosciuti, che hanno condiviso lo stesso problema “(…) Per quattro, io già sudavo”.

E non è finita qui. Perché per ben 10 giorni Giulia De Lellis ha dovuto fare a meno dei suoi bagagli, totalmente smarriti: “Anche le valigie non sono arrivate! Dieci giorni dall’altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so”. Fortunatamente, però, una piccola gioia in mezzo alla disavventura: “Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. È successo di tutto, qualsiasi tipo di cosa”.

Insomma Giulia De Lellis e il suo fidanzato non si sono certamente annoiati!