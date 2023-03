NEWS

Nicolò Figini | 16 Marzo 2023

GF Vip 7

Il web in queste ore sta accusando Oriana Marzoli di aver nascosto la verità a Daniele Dal Moro

La nuova accusa a Oriana Marzoli

In queste ore si sta diffondendo un video in cui pare che Oriana Marzoli abbia un comportamento scorretto verso Daniele Dal Moro. O almeno di questo l’accusa il web. Il fatto riguarderebbe, come spesso accade, le nomination. Nel filmato qui sotto sentiamo il vippone affermare di essere certo che Alberto De Pisis lo abbiamo votato nella precedente puntata.

Nel filmato Daniele afferma di voler portare una pallina di gelato a Edoardo Tavassi e Oriana dice: “Eh la voleva anche Alberto”. Il concorrente veneto ha però tuonato: “Eh Alberto niente, mi ha nominato. Col ca**o”. Oriana sembra molto stupita e chiede: “Ti ha nominato? Ma te l’ha detto?”. Dal Moro dice: “No, però lo so. Almeno quello…”. La Marzoli si lascia scappare un’esclamazione e mettendosi il giubbotto lascia la stanza.

Ma perché il web accusa Oriana Marzoli? A quanto pare lei sarebbe a conoscenza del fatto che Alberto in realtà ha nominato Giaele De Donà. E anche del fatto che è stata proprio quest’ultima ad aver nominato Daniele nella precedente diretta. Questa omissione ha fatto storcere il naso a molti, i quali hanno scritto sui social frasi come: “La falsità di questa donna mi fa veramente schifo! Daniele scappa da questa!!!”.

Altri, invece, capiscono Oriana e la difendono perché sta proteggendo la sua amica. Forse vuole proprio evitare che il ragazzo che le piace e la sua cara compagna di avventura si scontrino per un motivo del genere. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.