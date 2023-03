NEWS

Andrea Sanna | 16 Marzo 2023

Amici 22

Il guanto di sfida di Rudy ad Amici 22

Subito dopo la scelta di Federico a Uomini e Donne è andata in onda la puntata di Amici 22, dove sono stati lanciati dei nuovi guanti di sfida. Se Ramon è stato spinto dalla Celentano ad accettare e Samu dopo qualche titubanza ha deciso di mettersi in gioco grazie a Emanuel Lo, non si può dire lo stesso per Wax.

Il cantante ha ricevuto una busta rossa da parte di Rudy Zerbi. L’insegnante gli ha chiesto di prepararsi per una sfida con Aaron, il suo allievo. Zerbi ha recriminato al ragazzo di risultare troppo ripetitivo con “mossette” ed espressioni a detta sua sempre uguali, così come le scenette che mimano la canzone. Altra cosa che il prof di Amici 22 ha recriminato è l’utilizzo di “doppie voci, cori ed effetti” in ogni sua esibizione. Per questo ha deciso di eliminare tutte queste cose e proporgli una prova differente con una serie di regole da seguire.

Ecco il comunicato arrivato in Casetta…

Continuano i guanti di sfida per la prima puntata del Serale: Aaron VS Wax! Cosa ne pensate? #Amici22 pic.twitter.com/XSFzaTKL9J — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2023

La richiesta di Rudy Zerbi non ha per niente convinto il cantante di Amici 22 che, fin da subito ha detto di trovarsi in totale disaccordo. Wax si è confrontato anche con i suoi compagni. Una parte di loro gli hanno consigliato di accettare comunque, altri invece si sono detti del suo stesso parere. Aaron dal canto suo si è permesso di dire il suo pensiero. Per quanto la sfida sia complessa e Wax può avere le sue ragioni, magari è un buon modo per dimostrare il suo valore.

Wax però poco convinto ha voluto incontrare la sua insegnante di Amici 22, Arisa per capire cosa ne pensasse. Il ragazzo ha parlato con lei in sala canto e le ha spiegato le sue perplessità dopo il guanto di sfida ricevuto da Rudy Zerbi. Prima di sapere il suo parere, Wax ha messo le mani avanti, rivelando subito di essere in disaccordo.

Dopo aver ricevuto il guanto di sfida del prof Zerbi, Wax incontra la prof Arisa per confrontarsi con lei #Amici22 pic.twitter.com/WdPRrOHUvj — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2023

Arisa ha ascoltato con attenzioni le ragioni del cantante di Amici 22 e si è detta d’accordo con lui. La prof di canto ha appoggiato il suo allievo e capito le difficoltà: “Vorrà dire che tu questo compito non lo farai”, ha concluso. Ma ora come la prenderà Rudy Zerbi?