Andrea Sanna | 4 Marzo 2023

Che spavento per Oriana Marzoli e Alberto De Pisis!

Quante volte vi sarà capitato di essere sovrappensiero, trovarvi davanti a qualcuno e spaventarvi come se ci fosse un fantasma? Immaginiamo tantissime! Ed è ciò che si è verificato nella Casa del Grande Fratello Vip tra due concorrenti. Parliamo di Oriana Marzoli e Alberto De Pisis.

Entrambi protagonisti a modo loro del reality show per motivi differenti, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis dopo qualche frizione sono tornati a essere gli amici che abbiamo sempre conosciuto guardando il programma. Uniti da un bel legame, fatto di complicità, confidenze e lunghe chiacchierate, non mancano le risate tra loro.

Nelle scorse ore in regia 2 Oriana Marzoli si trovava in stanza da letto a dormire, o almeno provarci. Quanto accaduto con Daniele Dal Moro sembra disturbare il suo sonno. Dal video vediamo la venezuelana alzarsi. Nello stesso momento a svegliarsi è anche Alberto De Pisis, il quale ha sollevato il capo, senza immaginare di ritrovarsi davanti la coinquilina (e per quest’ultima vale lo stesso). Ciò che è successo dopo è tutto da ridere.

Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, involontariamente, si sono spaventati a vicenda. Come hanno reagito? Dopo un secondo di smarrimento, sono scoppiati a ridere, fino alle lacrime. Gli altri vipponi presenti in stanza si sono domandati cosa stesse succedendo e il perché di quelle risate a crepapelle.

Il momento tra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis ha chiaramente fatto il giro del web e tantissimi utenti oltre a condividere il video, hanno reagito divertiti l’accaduto. “Io con il mio alter ego allo specchio”, ha scritto qualcuno, seguito da tanti altri: “Io la mattina appena sveglia e mi guardo allo specchio” o ancora “Di tutta la serata è stato il momento più divertente”, si legge tra i numerosi commenti.

Oltre a tante tensioni e litigate è giusto ci siano anche momenti di leggerezza e risate come questo. Il Grande Fratello Vip è anche questo, no?