Andrea Sanna | 4 Marzo 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli avrebbe frainteso tutto

Il legame tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro all’interno della Casa del GF Vip 7 è sempre più complicato e a peggiorare la situazione è stato quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. Ma non è finita. Ieri Oriana ha voluto capire a tutti i costi il punto di vista del ragazzo e mentre lui si trovava in confessionale a parlare, lei si è messa a origliare (come già accaduto).

Se la volta precedente non aveva compreso ciò che Daniele Dal Moro diceva, ieri nel tardo pomeriggio pare che Oriana Marzoli abbia compreso alla perfezione le sue dichiarazioni, andando su tutte le furie. La venezuelana, molto arrabbiata, ha raccontato ad alcuni coinquilini: “Daniele non lo voglio vedere più nella mia vita”. Gli altri compagni, a partire da Onestini, hanno chiesto spiegazioni circa l’accaduto.

A quel punto Oriana Marzoli ha svelato di aver sentito Daniele Dal Moro sminuire il loro rapporto. Stando a quanto da lei appreso lui non vorrebbe continuare questa conoscenza, ma lo farebbe solo per compassione. Situazione che ha dunque portato Oriana a sfogarsi in lacrime e dirsi delusa e amareggiata per quanto sentito.

Una volta uscito dal confessionale Daniele Dal Moro ha avuto una lunga lite con Oriana Marzoli, censurata però dalla regia. che si è concentrata su altro. Si sono avvertite però le loro voci e i toni erano particolarmente accesi. In ogni caso, però, in nottata, Oriana ha svelato a Luca Onestini di aver frainteso le parole del veneto. Precisando, però, di aver capito bene, ma non era inteso in quel contesto.

Dalle parole di Oriana Marzoli si comprende dunque che Daniele Dal Moro le ha spiegato che parlava al condizionale di un discorso decisamente più ampio. Un qualcosa che sembra averla tranquillizzata un po’. Nonostante tutto, però, Luca Onestini l’ha bacchettata, suggerendo alla sua amica di smetterla di andare a origliare.

“ho sentito bene ma non lo diceva in quel contesto”



lui ha spiegato a lei che che il contesto non era quello e che parlava al condizionale in un discorso più ampio, qui per dire che comunque la reazione di lei è legittima #oriele pic.twitter.com/UgP3kjbbzE — (@surgelatu) March 3, 2023

Che succederà ora tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?