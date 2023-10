Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

Grande Fratello

Jill Cooper contro Beatrice Luzzi

Lunedì nella Casa del Grande Fratello farà il suo ingresso Jill Cooper, come anticipato da Davide Maggio nella giornata di ieri. L’esperta di fitness potrebbe aver già smosso una prima dinamica ancor prima di arrivare a Cinecittà! Ed è bastato un semplice like e un commento sui social contro una delle concorrenti più discusse e amate di questa edizione: Beatrice Luzzi!

Ecco se i fan dell’attrice si stanno domandando se Jill Cooper andrà d’accordo con lei e forse la risposta non è positiva. O magari il tutto si restringe solo alla lite tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Questo a oggi non ci è dato saperlo e lo capiremo solo lunedì. Ma come facciamo a sapere il pensiero della personal trainer?

Alcuni giorni fa Justin Mattera sul suo profilo Instagram ha commentato lo scontro al Grande Fratello tra le due attrici. E Jill Cooper ha commentato esponendo il suo pensiero. Ha dichiarato che trova assurda l’accusa della Luzzi verso la collega. La showgirl ha difeso Jane Alexander sostenendo che l’unica cosa a unirle è il colore dei capelli. Poi ha fatto presente che Jane per ottenere quella parte ha effettuato diversi provini, come confermato anche dalla regista Cinzia TH Torrini:

“Jane ha saputo rendere quel ruolo davvero iconico. Così iconico che ce la ricordiamo tutti anche a distanza di anni. Guardando il video si nota che la signora Luzzi non guarda Jane mai negli occhi, come è consueta abitudine di chi non racconta la verità. In più, la stessa regista conferma che il nome di Beatrice Luzzi non si trovava nella rosa delle candidate per quel ruolo”.

Nel lungo messaggio, che a quanto pare ha attirato l’attenzione di Jill Cooper, Justin Mattera ha aggiunto di essere “stanca” di sentire donne che accusano altre donne di aver ottenuto un ruolo grazie a un compromesso: “Rode così tanto pensare che magari era solo più giusta l’altra? Fatemi sapere che ne pensate”.

se vi state chiedendo se a jill cooper stia simpatica la luzzi, la risposta è no pic.twitter.com/nEtZa8BkKA — Paola. (@Iperborea_) October 13, 2023

E Jill Cooper non si è tirata indietro nel dire la sua, concordando ogni singola parola: “Ben detto sorella”.

Lunedì Beatrice Luzzi potrebbe scoprire tutto in in puntata. Quale sarà la sua reazione? L’attrice potrebbe trovare una nuova rivale al GF e il suo nome è Jill Cooper!