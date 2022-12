NEWS

Nicolò Figini | 30 Dicembre 2022

La lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Le liti sembrano non finire mai dentro la casa del Grande Fratello Vip in questi giorni. Tra queste anche quella che ha visto coinvolti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo ha riso nel momento in cui Antonella Fiordelisi, discutendo con Oriana, le ha detto: “Vatti a baciare un altro ragazzo, ma sei un’arpia. Fai il tuo dovere. Vatti a baciare Luca o Daniele tanto uno vale l’altro e stai zitta“. La Marzoli, sul momento offesa, lo ha visto e gli ha detto di smetterla di ridere. In seguito si sono confrontati: “Tu pensi che io voglia una persona come te?“.

L’ha accusata di inventarsi bugie sugli altri e di essersi di nuovo avvicinata a lui solamente nel momento in cui lui è tornato a essere il preferito della Casa: “Tu sei arrivata qui dentro con l’idea di trovarti un ragazzo per fare il reality. Prendi per il c**o tutti“. I toni, poi, si sono accesi anche più avanti nella giornata nel momento in cui Daniele le ha detto: “Anche se mi saltassi in braccio, ti darei una pedata nel c**o“. Nel corso della litigata, poi, Dal Moro ha affermato di averla vista confabulare con altre vippone. Oriana però ha negato e ha giurato anche sul suo cane. Lui le ha detto di smetterla perché a furia di giurare il falso una volta che uscirà non lo troverà più.

Durante la serata giochi, quindi, Giaele ha fatto una domanda: “Come si chiama il cane di Oriana?“. Prima che qualcuno potesse rispondere, tuttavia, Daniele Dal Moro ha scherzato: “Intanto non c’è più“. Oriana Marzoli si è indispettita e ha replicato: “Non fa ridere“. La discussione poi è continuata anche successivamente con Daniele che prosegue nell’affermare che lei dice sempre bugie e la vippona che ammette di averlo fatto alcune volte, ma non in questa specifica occasione. Qui sotto vi lasciamo tutti i passaggi della lite.

oriana vs daniele 6 pic.twitter.com/ebnAprpp7i — estanco (@palloncinx) December 30, 2022

