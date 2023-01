NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Gennaio 2023

GF Vip 7

Cosa è accaduto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?

Nelle ultime settimane una delle principali protagoniste del Grande Fratello Vip 7 è stata Oriana Marzoli. L’influencer infatti fin dal suo arrivo ha scombussolato gli equilibri della casa, finendo spesso al centro dell’attenzione. Ma non solo. La Vippona ha anche fatto discutere per via dei suoi flirt, che non sono passati inosservati. Dopo la parentesi Antonino Spinalbese, Oriana si è avvicinata sia a Daniele Dal Moro, sia a Luca Onestini, facendo intendere di essere interessata ai due ex tronisti di Uomini e Donne. Qualche giorno fa come se non bastasse la Marzoli si è anche dichiarati a Luca, venendo però friendzonata. L’ex di Soleil Sorge ha infatti ammesso di non provare altro che un sentimento di amicizia per l’influencer, che a quel punto ha fatto un passo indietro.

Ieri sera però la Marzoli ha fatto una scenata di gelosia a Dal Moro, dopo averlo beccato in giardino a chiacchierare con Nicole Murgia. Poco dopo così Oriana ha deciso di avere un confronto con entrambi, per capire se tra i due potesse esserci un interesse reciproco. Adesso la Vippona è tornata nuovamente a far parlare di sé, dopo che nel corso dell’ultimo daytime del reality è stato mostrato qualcosa che non è passato inosservato.

Nelle immagini andate in onda poco fa su Canale 5 infatti abbiamo visto Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro chiusi nell’armadio, e i più così si sono convinti che tra i due sia accaduto qualcosa. Attualmente però non è chiaro cosa sia successo tra l’infuencer e l’ex tronista, tuttavia nel corso della prossima diretta la questione potrebbe essere affrontata.

Che tra Oriana e Daniele ci sia dunque qualcosa in più dell’amicizia? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul Grande Fratello Vip 7.